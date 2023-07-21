Субсидии в Украине — нюансы упрощенного механизма подачи заявок

Субсидии в Украине: что нужно знать об упрощенном механизме подачи заявок
В Украине стала доступной процедура оформления жилищных субсидий в упрощенном варианте. В рамках экспериментального проекта по оказанию помощи для оплаты коммунальных услуг граждане смогут мгновенно подать заявление и документы.
Подробную инструкцию обнародовали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Как подать упрощенное заявление
Воспользоваться услугой можно на портале Пенсионного фонда.
На портале е-услуг ПФУ необходимо сделать несколько шагов:
- в правом верхнем углу нажать "Вход".
- авторизоваться с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП);
- указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП;
- загрузить файл ключа и ввести пароль;
- в собственном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ";
- выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- в появившемся окне нажать "Продолжить";
- в новом окне выбрать опцию "Заявление о назначении предоставления жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
После этого необходимо внести информацию в онлайн-форму. В частности, паспортные и адресные данные, указать информацию об участниках обращения и банковских реквизитах, куда будут поступать деньги в случае назначения помощи.
Если человек подает заявление не по зарегистрированному месту жительства, а по фактическому, нужно также добавить отсканированную копию договора аренды, выбрав пункт "Добавить файл".
Напоследок нужно нажать раздел "Сформировать заявление" и "Подписать и отправить в ПФУ".
После чего автоматизированная система сама осуществит проверку полноты и корректность заявки.
Результат принятого решения о помощи на оплату ЖКУ можно увидеть следующим образом:
- выбрать пункт "Мои обращения";
- нажать на окошко "Статус обращения".
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