Субсидии в Украине — нюансы упрощенного механизма подачи заявок

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине стала доступной процедура оформления жилищных субсидий в упрощенном варианте. В рамках экспериментального проекта по оказанию помощи для оплаты коммунальных услуг граждане смогут мгновенно подать заявление и документы.

Подробную инструкцию обнародовали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как подать упрощенное заявление

Воспользоваться услугой можно на портале Пенсионного фонда.

На портале е-услуг ПФУ необходимо сделать несколько шагов:

в правом верхнем углу нажать "Вход".

авторизоваться с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП);

указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП;

загрузить файл ключа и ввести пароль;

в собственном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ";

выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

в появившемся окне нажать "Продолжить";

в новом окне выбрать опцию "Заявление о назначении предоставления жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

После этого необходимо внести информацию в онлайн-форму. В частности, паспортные и адресные данные, указать информацию об участниках обращения и банковских реквизитах, куда будут поступать деньги в случае назначения помощи.

Если человек подает заявление не по зарегистрированному месту жительства, а по фактическому, нужно также добавить отсканированную копию договора аренды, выбрав пункт "Добавить файл".

Напоследок нужно нажать раздел "Сформировать заявление" и "Подписать и отправить в ПФУ".

После чего автоматизированная система сама осуществит проверку полноты и корректность заявки.

Результат принятого решения о помощи на оплату ЖКУ можно увидеть следующим образом:

выбрать пункт "Мои обращения";

нажать на окошко "Статус обращения".

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