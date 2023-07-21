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Субсидии в Украине: что нужно знать об упрощенном механизме подачи заявок

21 июля 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — нюансы упрощенного механизма подачи заявок
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стала доступной процедура оформления жилищных субсидий в упрощенном варианте. В рамках экспериментального проекта по оказанию помощи для оплаты коммунальных услуг граждане смогут мгновенно подать заявление и документы.

Подробную инструкцию обнародовали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как подать упрощенное заявление

Воспользоваться услугой можно на портале Пенсионного фонда.

На портале е-услуг ПФУ необходимо сделать несколько шагов:

  • в правом верхнем углу нажать "Вход".
  • авторизоваться с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП);
  • указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП;
  • загрузить файл ключа и ввести пароль;
  • в собственном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ";
  • выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • в появившемся окне нажать "Продолжить";
  • в новом окне выбрать опцию "Заявление о назначении предоставления жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

После этого необходимо внести информацию в онлайн-форму. В частности, паспортные и адресные данные, указать информацию об участниках обращения и банковских реквизитах, куда будут поступать деньги в случае назначения помощи.

Если человек подает заявление не по зарегистрированному месту жительства, а по фактическому, нужно также добавить отсканированную копию договора аренды, выбрав пункт "Добавить файл".

Напоследок нужно нажать раздел "Сформировать заявление" и "Подписать и отправить в ПФУ".

После чего автоматизированная система сама осуществит проверку полноты и корректность заявки.

Результат принятого решения о помощи на оплату ЖКУ можно увидеть следующим образом:

  • выбрать пункт "Мои обращения";
  • нажать на окошко "Статус обращения".

Что еще стоит знать

Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Также мы писали, что у компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

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