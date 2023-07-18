Субсидії в Україні — українці скаржаться на затримки виплат

Житлові субсидії: українці скаржаться на затримки виплат
Українці, які розраховують на допомогу держави в оплаті житлово-комунальних послуг, скаржаться на затримки виплат. Також повідомляють, що під час повторної подачі заявки на субсидію чекати доводиться довше, ніж зазвичай.
Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.
Затримки у виплатах субсидій
Деякі громадяни повідомили, що вже отримали комунальні платіжки для оплати, а субсидії досі немає.
"Де субсидія? Коли розпочнуть виплати? За комунальні платить просять вчасно, а субсидії нема", — написала жінка, яка отримує допомогу через відділення Пенсійного фонду у Ніжині Чернігівської області.
Також дехто повідомляє про тривале опрацювання повторної заявки на допомогу з оплати ЖКП на неопалювальний сезон.
"Я 16.05 подавала, то ще верифікується, кінця цьому, мабуть, не буде ніколи. Скільки років отримувала і проблем з перепризначенням не було, а тут уже 2 місяці не можуть дані зібрати", — йдеться у скарзі однієї з громадянок.
Декому також доводиться чекатися на допомогу, хоча розраховували на автоматичне нарахування на літній сезон.
Представники ПФУ запевняють, що всі кошти мають надійти цього місяця. За інформацією фонду, на житлові субсидії та пільги у липні спрямували 709,4 млн грн, перерахунок коштів триває.
Посилення вимог до отримання субсидії
Пенсійний фонд України раніше попереджав про посилення вимог у праві на субсидію, тому деякі категорії громадян не зможуть розраховувати на виплати. Так, обіцяли, що влітку органи ПФУ почнуть ретельніше перевіряти субсидіантів. Підставою для відмови у виплатах або скорочення розміру стануть:
- виявлені недостовірні дані про доходи та витрати членів родини, зазначені у декларації;
- умовчання про зміни у складі родини;
- неповна інформація про майно, яким володіють члени родини.
У разі виявлення порушень громадянам доведеться віддати частину коштів, оскільки вважатиметься, що їх нарахували протиправно, або ж частину переплати можуть вирахувати із суми нової субсидії (щонайбільше 20%).
Субсидію призначають, якщо сума у платіжці за житлово-комунальні послуги перевищує 15% загального доходу членів родини. Чим нижчий дохід має сім'я, тим більшу суму надасть держава. Якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону, то враховують середньомісячний сукупний дохід за третій-четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують в обсязі нарахованої пенсії за березень поточного року.
Більше про субсидії
Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.
Нагадаємо, частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.