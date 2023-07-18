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Житлові субсидії: українці скаржаться на затримки виплат

18 липня 2023 07:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — українці скаржаться на затримки виплат
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які розраховують на допомогу держави в оплаті житлово-комунальних послуг, скаржаться на затримки виплат. Також повідомляють, що під час повторної подачі заявки на субсидію чекати доводиться довше, ніж зазвичай.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

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Затримки у виплатах субсидій

Деякі громадяни повідомили, що вже отримали комунальні платіжки для оплати, а субсидії досі немає.

"Де субсидія? Коли розпочнуть виплати? За комунальні платить просять вчасно, а субсидії нема", — написала жінка, яка отримує допомогу через відділення Пенсійного фонду у Ніжині Чернігівської області.

Також дехто повідомляє про тривале опрацювання повторної заявки на допомогу з оплати ЖКП на неопалювальний сезон.

"Я 16.05 подавала, то ще верифікується, кінця цьому, мабуть, не буде ніколи. Скільки років отримувала і проблем з перепризначенням не було, а тут уже 2 місяці не можуть дані зібрати", — йдеться у скарзі однієї з громадянок.

Декому також доводиться чекатися на допомогу, хоча розраховували на автоматичне нарахування на літній сезон.

субсидія
Джерело: Facebook ПФУ

Представники ПФУ запевняють, що всі кошти мають надійти цього місяця. За інформацією фонду, на житлові субсидії та пільги у липні спрямували 709,4 млн грн, перерахунок коштів триває.

Посилення вимог до отримання субсидії

Пенсійний фонд України раніше попереджав про посилення вимог у праві на субсидію, тому деякі категорії громадян не зможуть розраховувати на виплати. Так, обіцяли, що влітку органи ПФУ почнуть ретельніше перевіряти субсидіантів. Підставою для відмови у виплатах або скорочення розміру стануть:

  • виявлені недостовірні дані про доходи та витрати членів родини, зазначені у декларації;
  • умовчання про зміни у складі родини;
  • неповна інформація про майно, яким володіють члени родини.

У разі виявлення порушень громадянам доведеться віддати частину коштів, оскільки вважатиметься, що їх нарахували протиправно, або ж частину переплати можуть вирахувати із суми нової субсидії (щонайбільше 20%).

Субсидію призначають, якщо сума у платіжці за житлово-комунальні послуги перевищує 15% загального доходу членів родини. Чим нижчий дохід має сім'я, тим більшу суму надасть держава. Якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону, то враховують середньомісячний сукупний дохід за третій-четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують в обсязі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Більше про субсидії

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Нагадаємо, частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

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