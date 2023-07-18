Субсидии в Украине — украинцы жалуются на задержки выплат

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, рассчитывающие на помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг, жалуются на задержки выплат. Также сообщают, что во время повторной подачи заявки на субсидию ждать приходится дольше обычного.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

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Задержки в выплатах субсидий

Некоторые граждане сообщили, что уже получили коммунальные платежки для оплаты, а субсидии до сих пор нет.

"Где субсидия? Когда начнут выплаты? За коммунальные платить просят вовремя, а субсидии нет", — написала женщина, которая получает помощь через отделение Пенсионного фонда в Нежине Черниговской области.

Также некоторые сообщают о длительной обработке повторной заявки на помощь по оплате ЖКУ на неотапливаемый сезон.

"Я 16.05 подавала, так еще верифицируется, конца этому, пожалуй, не будет никогда. Сколько лет получала и проблем с переназначением не было, а здесь уже 2 месяца не могут данные собрать", — говорится в жалобе одной из гражданок.

Некоторым также приходится ожидать помощи, хотя рассчитывали на автоматическое начисление на летний сезон.

Источник: Facebook ПФУ

Представители ПФУ уверяют, что все средства должны поступить в этом месяце. По информации фонда, на жилищные субсидии и льготы в июле было направлено 709,4 млн грн, перерасчет средств продолжается.

Ужесточение требований к получению субсидии

Пенсионный фонд Украины ранее предупреждал об ужесточении требований в праве на субсидию, поэтому некоторые категории граждан не смогут рассчитывать на выплаты. Так, обещали, что летом органы ПФУ начнут тщательнее проверять субсидиантов. Основанием для отказа в выплатах или сокращения размера станут:

обнаруженные недостоверные данные о доходах и расходах членов семьи, указанных в декларации;

умолчание об изменениях в составе семьи;

неполная информация об имуществе, которым владеют члены семьи.

В случае выявления нарушений гражданам придется отдать часть средств, поскольку будет считаться, что их насчитали противоправно, или же часть переплаты могут вычислить из суммы новой субсидии (не более 20%).

Субсидия назначается, если сумма в платежке за жилищно-коммунальные услуги превышает 15% общего дохода членов семьи. Чем ниже доход имеет семья, тем большую сумму предоставит государство. Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то учитывают среднемесячный совокупный доход за третий-четвертый кварталы предыдущего календарного года. Пенсионные выплаты учитываются в объеме начисленной пенсии за март текущего года.

Больше о субсидиях

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Напомним, часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.