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Субсидии в Украине: известны четкие периоды, когда нужно подавать документы

24 августа 2023 07:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — в какие периоды необходимо подавать документы
Коммунальные платежи и деньги. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.

Об этом говорится в сообщении Минсополитики.

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В какие периоды нужно подавать документы на субсидию

Как отмечают в ведомстве, украинцы могут обращаться за субсидией на оплату коммунуслуг в любом месяце в течение года. Ее рассчитывают:

  • на неотапливаемый сезон — с 1 мая до 30 сентября;
  • на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля.

Помощь по оплате ЖКУ назначают от месяца обращения до даты окончания отопительного сезона.

Так, по истечении срока предоставления субсидии специалисты органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в дальнейшем самостоятельно осуществляют ее расчет на следующие периоды уже без обращений граждан, кроме отдельных категорий домохозяйств, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначают один раз в календарный год за личным обращением.

В случае обращения за назначением помощи в течение двух месяцев с начала отопительного сезона ее назначают с начала такого сезона. При обращении за назначением субсидии в течение трех месяцев после повышения коммунальных тарифов ее назначают от месяца такого повышения.

Как подать заявку на субсидию

Подавать заявки на назначение жилищной субсидии можно лично:

  • в сервисные центры Пенсионного фонда;
  • Центры предоставления административных услуг;
  • через уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов.

Также это можно сделать онлайн:

  • через портал государственных услуг "Дія";
  • электронный портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.

При назначении пособия на летний период сумма, предоставляемая государством на оплату ЖКУ, меньше, поскольку сокращается общий объем потребления коммунальных услуг (минус теплоснабжения). В среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн, а на неотапливаемый — 350-400 грн.

Больше о коммуналке

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.

Также мы писали, что с июля 2023 гражданам приходят обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.

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