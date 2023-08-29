Субсидии в Украине — что изменится в оказании помощи с 1 сентября

Коммунальные платежки. Фото: google.com

С сентября текущего года, в последний месяц неотапливаемого сезона, украинцы в дальнейшем будут оформлять и получать жилищные субсидии. Следует знать несколько нюансов.

Новини.LIVE рассказывают о том, что изменится осенью.

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Механизм оформления субсидии

По законодательству, жилищные субсидии назначают гражданам, если расходы на жилищно-коммунальные услуги больше 15% объема среднемесячного дохода всей семьи.

Сентябрь — последний месяц неотапливаемого сезона, поэтому размер пособия еще составит 350-400 гривен, а уже с октября начнется новый отопительный сезон, поэтому субсидия вырастет из-за увеличения сумм в платежках. Ожидается и увеличение количества получателей субсидий на фоне осенне-зимнего периода.

Кто должен подавать заявки повторно

Гражданам, получающим субсидию или имеющие "нулевую субсидию", перед отопительным сезоном подавать еще раз документы не нужно, ее назначат автоматически.

Нескольким категориям лиц необходимо лично обратиться за субсидией. Если есть следующие обстоятельства:

в составе домохозяйства есть переселенцы;

члены домохозяйства арендуют жилье для проживания;

количество граждан, проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;

необходима помощь на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

У кого отберут субсидию

Субсидию могут не назначить, если:

был приобретен новый автомобиль;

приобретена недвижимость;

есть депозит более чем на 100 тыс. грн;

есть задолженность за коммунальные сервисы;

хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и не имеет статуса безработного.

Жилищные субсидии для ВПЛ

Переселенцам, которые не зарегистрированы, но фактически живут в помещении без заключения договора об аренде, также предоставляют субсидию.

Кроме заявления о назначении помощи, необходимо добавить документы, где есть подтверждение проживания по этому адресу (справка о пребывании на учете ВПЛ).

ВПЛ для получения субсидии должны обращаться:

к должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета тергромады;

в центр предоставления админуслуг (ЦНАП);

в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также субсидию можно оформить онлайн:

через сайт госуслуг "Дія";

портал электронных услуг ПФУ;

приложение Пенсионного фонда.

Больше о коммуналке

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.

Также мы писали, что с июля 2023 гражданам приходят обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.