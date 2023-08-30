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Тарифы должны быть на 51% ниже: эксперты сравнили показатели Польши и Украины

30 августа 2023 11:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на коммуналку — эксперты сравнили показатели Польши и Украины
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.

Такие подсчеты привел глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале.

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Пенсии и коммуналка в Польше

"Я получил много фидбека о моих расчетах и сравнении средней зарплаты и тарифов, и решил добавить еще немного расчетов по Польше, но теперь по сравнению с пенсиями", — написал эксперт.

По его словам, в Польше минимальная пенсия составляет 250 евро (7,82 тыс. грн по курсу 31,3) (46,15% от минимальной зарплаты — 541 евро равняется 16,95 тыс. грн).

Средняя пенсия 512 евро — 16 тыс. грн (38,38% от средней зарплаты 1,29 тыс. евро равна 41,75 тыс. грн).

В среднем коммунальная платежка в Польше за услуги ЖКХ составляет 967 злотых или 6,48 тыс. грн.

В результате соотношение средней платежки к минимальной пенсии в Польше составляет 82,8%, а средней коммунальной платежки к средней пенсии — 40,44%.

Пенсии и платежки в Украине

В Украине размер минимальной пенсии составляет 1,85 тысячи гривен.

В частности, в 2021 году средняя женская пенсия составила 3 тыс. грн, что на 30% меньше, чем у мужчин (4,24 тыс. грн), то есть ориентировочно 3,8 тыс. грн.

В среднем коммунальные тарифы в стране составляют сумму в месяц около 3 тыс. грн. Следовательно:

  • соотношение средней коммунальной платежки к минимальной пенсии в Украине составляет 161%.
  • соотношение средней платежки к средней пенсии — 78%.

В итоге при украинских тарифах по сравнению с Польшей:

  • размер минимальной пенсии в Украине должен быть 3,62 тыс. грн (на 95% больше), или коммунальные тарифы на 51% ниже;
  • размер средней пенсии в Украине должен составить 7,81 тыс. грн (на 105% больше) или, соответственно, коммунальные тарифы на 51% ниже.

"Покажите эти цифры министрам и депутатам. Покажите это всем руководителям, мэрам и Пенсионному фонду. Чтобы было понятно всем. Это мои довоенные расчеты, сейчас они еще более актуальны", резюмировал Олег Попенко.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

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