Тарифы на электричество – сколько украинцам придется платить зимой

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, сколько украинцам придется платить за электроэнергию во время отопительного сезона. Также сообщил, когда возможно следующее повышение цен.

Об этом Галущенко заявил во время общенационального телемарафона "Єдині новини".

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По словам министра, в Украине с июня текущего года повысили тарифы на электричество для населения, и планов по очередному изменению цен до окончания отопительного сезона нет. Следовательно, украинцы будут платить единый тариф на электрическую энергию за 2,64 гривны за каждый киловатт-час независимо от объема потребления ресурса, по меньшей мере, до марта следующего года.

Галущенко отметил, что даже это повышение тарифа на электричество не решило всех проблем и новые расценки продолжают быть льготными. Хотя на самом деле рыночная цена на электричество вдвое выше, государство будет дотировать тариф.

Он напомнил, что повышение цен на свет было необходимостью, ведь все расчеты говорили о невозможности полноценного восстановления системы до зимы, проведения ремонтной кампании и поддержки энергогенерации.

Несмотря на рост тарифа, есть способы избежать дополнительных затрат при потреблении электроэнергии. В частности, речь идет об использовании двухзонных и трехзонных тарифов. Двухтарифный работает как "день — ночь", где ресурс стоит днем дороже, а ночью дешевле. В то же время, трехтарифный счетчик позволяет платить меньше не в пиковое время потребления, а больше — в пиковое.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, рассчитывающие на помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг, жалуются на задержки выплат. Также сообщают, что во время повторной подачи заявки на субсидию ждать приходится дольше обычного.

Также мы писали, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.