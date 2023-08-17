Тарифи на електрику — в Раді оцінили ефект від зростання цін

Працівники сфери енергетики. Фото: google.com

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) оцінили ефект від підвищення тарифів на електричну енергію на ліквідність енергетичного ринку. Ціни зросли на початку червня 2023 року.

Про це розповів очільник Комітету Андрій Герус.

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Ефект від підвищення тарифів на електрику

Як зазначив голова профільного Комітету ВР, за фактично два місяці з моменту запровадження оновлених тарифів та цін істотного покращення ситуації з виплатами та рівнем боргів немає.

За його словами, одна з ключових причин проблеми — фінансові складнощі українських водоканалів, де витрати на електрику становлять більшу частину в собівартості виробництва. Неможливість повністю оплатити електрику зумовлена низькими тарифами на послуги водопостачання.

Погана ситуація з боргами і з НЕК "Укренерго", яке накопичує заборгованість перед генеруючими компаніями на ринку через відсутність розрахунку від контрагентів. Також платежі з боку НАЕК "Енергоатом" недостатні. Їх компанія має здійснювати в рамках спецзобов'язань щодо забезпечення енергією населення.

"Рішення стосовно тарифів і прайс-кепів були для того, щоб наповнити ліквідність ринку, щоб усі платили за спожиту електроенергію та щоб рівень боргів зменшився. У результаті минуло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, бо тоді виникає питання: заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку не покращала щодо того, що було до підвищення тарифів?", — пояснив посадовець.

Герус сподівається, що у майбутньому ситуація з боргами змінюватиметься на краще.

Підвищення тарифів на електрику

У червні 2023 року вартість електричної енергії в Україні зросла. Ціна за електрику тепер становить 2,64 грн/кВт-год, тоді як раніше було 1,44 і 1,68 грн/кВт-год.

З 1 липня українці отримали рахунки за попередній місяць вже за новими тарифами. Сума в платіжках за електрику збільшилась приблизно на 250 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підвищилися ціни на послуги житлово-комунального господарства. Загалом з липня минулого року до липня поточного — ціни підскочили на 14,7%.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.