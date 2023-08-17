Тарифы на электричество — в Раде оценили эффект от роста цен

Сотрудники сферы энергетики. Фото: google.com

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) оценили эффект от повышения тарифов на электрическую энергию на ликвидность энергетического рынка. Цены выросли в начале июня 2023 года.

Об этом рассказал глава Комитета Андрей Герус.

Читайте также:

Эффект повышения тарифов на электричество

Как отметил глава профильного Комитета ВР, фактически за два месяца с момента введения обновленных тарифов и цен существенного улучшения ситуации с выплатами и уровнем долгов нет.

По его словам, одна из ключевых причин проблемы — финансовые сложности украинских водоканалов, где затраты на электричество составляют большую часть в себестоимости производства. Невозможность полностью оплатить электричество обусловлена низкими тарифами на водоснабжение.

Плохая ситуация с долгами и с НЭК "Укрэнерго", которое накапливает задолженность перед генерирующими компаниями на рынке из-за отсутствия расчета от контрагентов. Также платежи со стороны НАЭК "Энергоатом" недостаточны. Их компания должна осуществлять в рамках спецобязательств по обеспечению энергией населения.

"Решения по тарифам и прайс-кепам были для того, чтобы наполнить ликвидность рынка, чтобы все платили за потребленную электроэнергию и чтобы уровень долгов уменьшился. В результате прошло почти два месяца, а улучшения уровня платежей, к сожалению, не наблюдается. И это очень плохо, потому что тогда возникает вопрос: ради чего все это делалось, когда ликвидность на энергорынке не улучшилась по поводу того, что было до повышения тарифов?", — пояснил чиновник.

Герус надеется, что в будущем ситуация с долгами будет меняться к лучшему.

Повышение тарифов на электричество

В июне 2023 года стоимость электроэнергии в Украине выросла. Цена за электричество теперь составляет 2,64 грн/кВт-ч, тогда как раньше было 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч.

С 1 июля украинцы получили счета за предыдущий месяц уже по новым тарифам. Сумма в платежках за электричество увеличилась примерно на 250 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысились цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В целом с июля прошлого года по июль текущего — цены подскочили на 14,7%.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.