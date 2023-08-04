Тарифы на электроэнергию: для кого серьезно изменились цены
В Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке на сутки наперед" (РДН) подскочила на 23,5%.
Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка".
Как изменились цены на электричество
По этим данным, в июле стоимость выросла с 2971,4 грн/МВт*ч до 3669,8 грн/МВт*ч. В частности, в июне цена повысилась всего на 3,6%.
В предприятии отмечают, что средние цены на электричество на "рынке на сутки наперед" в июле были на 7% ниже средней стоимости на соответствующих рынках ряда стран Европейского Союза (ЕС). Среди них:
- Румыния;
- Словакия;
- Венгрия.
Повышение тарифов для бизнеса
В конце июня в Украине регулятор решил существенно поднять тарифы на электричество для бизнеса. Оно продиктовано атаками РФ и необходимостью устранения последствий для украинской энергосистемы. Ожидается, что это принесет средства на восстановление энергетической системы.
Рост максимальных тарифов составил от 40 до 80% в зависимости от времени. Сейчас действуют следующие цены:
- часы с минимальной нагрузкой (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) — 30 тыс. грн/МВт*ч (сейчас 2 тыс. грн/МВт*ч);
- "средние" часы (с 7:00 до 19:00) — 5,6 тыс. грн/МВт-год (сейчас 4 тыс. грн/МВт*ч);
- часы максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) — 7,2 тыс. грн/МВт*ч;
- минимальная предельная стоимость — 10 грн/МВт-час;
- максимальной предельной стоимостью для балансировочного рынка является 125% против цены "рынка на сутки наперед", минимальной — 0,01 грн за МВт*ч.
Больше о тарифах
Напомним, 3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о повышении тарифов на воду.
Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призвали снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это чревато сокращением производства в промышленности.