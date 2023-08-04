Тарифы на электроэнергию – для кого серьезно изменились цены

Работник энергосферы. Фото: ДТЭК

В Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке на сутки наперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка".

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Как изменились цены на электричество

По этим данным, в июле стоимость выросла с 2971,4 грн/МВт*ч до 3669,8 грн/МВт*ч. В частности, в июне цена повысилась всего на 3,6%.

В предприятии отмечают, что средние цены на электричество на "рынке на сутки наперед" в июле были на 7% ниже средней стоимости на соответствующих рынках ряда стран Европейского Союза (ЕС). Среди них:

Румыния;

Словакия;

Венгрия.

Повышение тарифов для бизнеса

В конце июня в Украине регулятор решил существенно поднять тарифы на электричество для бизнеса. Оно продиктовано атаками РФ и необходимостью устранения последствий для украинской энергосистемы. Ожидается, что это принесет средства на восстановление энергетической системы.

Рост максимальных тарифов составил от 40 до 80% в зависимости от времени. Сейчас действуют следующие цены:

часы с минимальной нагрузкой (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) — 30 тыс. грн/МВт*ч (сейчас 2 тыс. грн/МВт*ч);

"средние" часы (с 7:00 до 19:00) — 5,6 тыс. грн/МВт-год (сейчас 4 тыс. грн/МВт*ч);

часы максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) — 7,2 тыс. грн/МВт*ч;

минимальная предельная стоимость — 10 грн/МВт-час;

максимальной предельной стоимостью для балансировочного рынка является 125% против цены "рынка на сутки наперед", минимальной — 0,01 грн за МВт*ч.

Больше о тарифах

Напомним, 3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о повышении тарифов на воду.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призвали снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это чревато сокращением производства в промышленности.