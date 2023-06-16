Тарифи на електрику для бізнесу зростуть — що буде з цінами влітку

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір запровадити нові тарифи на електричну енергію для українського бізнесу. Граничні ціни ("прайс-кепи") вже затверджені, проте державний регулятор може взагалі відмовитися від них.

Про це розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко ЗМІ.

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Як свідчить інформація на сайті регулятора, для бізнесу перестануть діяти граничні ціни на електроенергію з 30 червня. Зараз максимально можлива вартість встановлена на рівні 4 тис. грн за МВт-год. Буде зупинена дія попередніх пунктів постанови комісії щодо діяльності ринку електричної енергії, що передбачали граничні ціни на такому рівні:

2 тис. грн за МВт-год — для годин найменшого навантаження (з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00);

4 тис. грн за МВт-год — для годин найвищого навантаження (з 7:00 до 23:00).

Вартість електрики для підприємців ще не відпустили у вільне плавання, планують запровадити нові цінові "стелі", які будуть вищі. Це, своєю чергою, спровокує зростання споживчих цін в країні.

Так, пропонують встановити тарифи на такому рівні:

2,706 тис. грн за МВт-год — для мінімального навантаження;

5,413 тис. грн за МВт-год — для максимального навантаження.

У НКРЕКП не оприлюднюють обґрунтування нових цінових рівнів. Тарифи зростуть після підписання відповідного документа. Водночас міністр допустив, що регулятор ще може взагалі відмовитися від регулювання цін.

Нагадаємо, в Україні у червні поточного року майже удвічі підвищились тарифи на електричну енергію. Водночас залишилась можливість платити дешевше.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.