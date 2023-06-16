Тарифи на електрику для бізнесу зростуть: що буде з цінами влітку
Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір запровадити нові тарифи на електричну енергію для українського бізнесу. Граничні ціни ("прайс-кепи") вже затверджені, проте державний регулятор може взагалі відмовитися від них.
Про це розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко ЗМІ.
Скільки доведеться платити бізнесу
Як свідчить інформація на сайті регулятора, для бізнесу перестануть діяти граничні ціни на електроенергію з 30 червня. Зараз максимально можлива вартість встановлена на рівні 4 тис. грн за МВт-год. Буде зупинена дія попередніх пунктів постанови комісії щодо діяльності ринку електричної енергії, що передбачали граничні ціни на такому рівні:
- 2 тис. грн за МВт-год — для годин найменшого навантаження (з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00);
- 4 тис. грн за МВт-год — для годин найвищого навантаження (з 7:00 до 23:00).
Вартість електрики для підприємців ще не відпустили у вільне плавання, планують запровадити нові цінові "стелі", які будуть вищі. Це, своєю чергою, спровокує зростання споживчих цін в країні.
Так, пропонують встановити тарифи на такому рівні:
- 2,706 тис. грн за МВт-год — для мінімального навантаження;
- 5,413 тис. грн за МВт-год — для максимального навантаження.
У НКРЕКП не оприлюднюють обґрунтування нових цінових рівнів. Тарифи зростуть після підписання відповідного документа. Водночас міністр допустив, що регулятор ще може взагалі відмовитися від регулювання цін.
Нагадаємо, в Україні у червні поточного року майже удвічі підвищились тарифи на електричну енергію. Водночас залишилась можливість платити дешевше.
Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.