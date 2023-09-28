Тарифы на коммуналку – в правительстве готовы повышать цены на газ и свет

Коммунальная платежка. Фото: google.com

В украинском правительстве заявили о готовности внедрять рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию, то есть повышать цены. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

Вопрос тарифов прокомментировала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира телемарафона.

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Так, министр допустила возможность повышения цен до рыночных на услуги ЖКХ в Украине, несмотря на мораторий, действующий во время войны.

"Либерализация цен означает позволить поставщикам услуг повышать цены для потребителей, одновременно сбалансировать рост цен субсидией гражданам, для которых стоимость платежки будет превышать 15 процентов от заработка", — отметила Оксана Жолнович.

Для этого уже был разработан электронный режим, который заработает полноценно с ноября текущего года. Речь идет о предоставлении помощи на оплату коммунальных услуг в упрощенном формате.

"Это позволит автоматически предлагать таким людям воспользоваться субсидией. В бюджете на 2024 год предусмотрели на субсидии 50 миллиардов гривен", — уточнила глава ведомства.

Ранее представитель Белого дома передал Украине список реформ, обязательных для выполнения, где, в частности, рекомендуется внедрение программы либерализации тарифов на "голубое топливо" и электричество, параллельное обеспечение поддержки уязвимых категорий граждан жилищными субсидиями.

Что говорят эксперты

В частности, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, повышение тарифов, очевидно, неизбежно. Учитывая соответствующие рекомендации Украины со стороны Соединенных Штатов.

При этом рыночная стоимость электроэнергии будет составлять для бытовых потребителей около 8 гривен за кВт-ч, тогда как сейчас — 2,64 грн/кВт-час. Рыночные цены на газ, в случае попытки приравнять их к европейским, могут иметь широкую динамику: от 12 до 40-50 гривен за кубометр, тогда как сейчас 7,96 гривны.

"Не факт, что около 50 млрд грн на субсидии, о которых говорила глава Минсоца Оксана Жолнович, хватит для всех, кто не потянет новые тарифы", — отмечает эксперт.

Кроме того, подорожание газа и электроэнергии спровоцирует рост тарифов на тепло и горячую воду, на которые сейчас установлен мораторий и ограничены потолком в 7,5 гривны, цен на все.

"Ситуация будет очень сложной. И приведет к увеличению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, которая на сегодняшний день составляет более 110 млрд гривен", — добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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Напомним, Новини.LIVE рассказывали, изменятся ли тарифы в октябре. Ведь украинцы получат новые квитанции для расчета жилищно-коммунальных услуг.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.