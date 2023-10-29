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Тарифы на газ с 1 ноября — какие изменения ждут украинцев

29 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ в Украине — что изменится для украинцев с 1 ноября
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в ноябре 2023 года тарифы на газ для населения останутся на прежнем уровне. Однако этот холодный сезон может оказаться последним с низкими ценами.

Об этом пишет NV.ua.

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Тарифы на голубое топливо в ноябре не будут повышать, однако с 2024 года стоимость газа и другие коммунальные услуги могут вырасти.

Действующий тариф от Нафтогаза — в 7,96 грн/куб. м — обещают не менять до конца отопительного сезона. У остальных газопоставщиков стоимость кубометра газа составляет от 7,7 до 9,99 грн/куб. м.

Относительно трех тарифов установлен мораторий до конца военного положения и еще полгода после его завершения. Не меняются цены на услуги централизованного отопления, горячее водоснабжение и распределение газа.

В то же время произошли некоторые изменения в вопросе оплаты за доставку природного газа.

В ноябре для некоторых потребителей не придется платить за доставку газа. Оплата будет начисляться только за функционирующее газовое оборудование, не опломбированное.

По прогнозам экспертов, в 2024-м цена на газ может вырасти дважды:

  • во время первого этапа — до 11 — 13 грн/кубометр;
  • во время второго этапа — до 15 грн/кубометр.

Хватит ли газа зимой

Как отмечают в Нафтогазе, сейчас в подземных газохранилищах — 16 миллиардов кубометров "голубого топлива". Такого объема на данном этапе хватает, однако планируют нарастить использование электрической энергии. В прошлом году было 14,7 млрд кубометров, и этого было достаточно для прохождения зимы. Также, чтобы обезопаситься от рисков, создали резерв.

"Много ли или мало этого? Безусловно, этого достаточно, чтобы входить в эту зиму. Этого достаточно, чтобы уверенно двигаться вперед... Да, мы предполагаем увеличение использования именно электричества, электрогенерации. Нами создан соответствующий резерв под подобные риски, поэтому мы готовы к этому", — подчеркивают в компании.

В этом году будут полагаться на газ собственной добычи. Только в крайнем случае воспользуются правом покупки ресурса за рубежом.

Что еще стоит знать

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев. По словам руководителя компании Алексея Чернышева, в текущем году Украина благодаря наращиванию собственной добычи природного газа сможет обеспечить себя ресурсом зимой.

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

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