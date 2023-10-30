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Тарифы на коммуналку — что будет с ценами в ноябре

30 октября 2023 10:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на коммуналку — на какие услуги скоро изменятся тарифы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ноябре 2023 года для некоторых украинцев вырастет тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

О том, для кого коммунальные услуги подорожают, пишет "Канал 24".

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Как изменятся тарифы на электричество

Сейчас стоимость электроэнергии в стране составляет 2,64 грн за киловатт-час для бытовых потребителей. Согласно постановлению НКРЭКУ, с ноября стоимость универсальных услуг вырастет для малых небытовых потребителей.

Клиентам сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" придется платить:

  • за первый класс напряжения — 639 грн за киловатт-час вместе с НДС;
  • за второй класс напряжения — 705 грн за киловатт-час вместе с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:

  • за первый класс напряжения — 662 грн за киловатт-час вместе с НДС;
  • за второй класс напряжения — 791 грн за киловатт-час вместе с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця":

  • за первый класс напряжения — 669 грн за киловатт-час вместе с НДС;
  • за второй класс напряжения — 843 грн за киловатт-час вместе с НДС.

В стоимость услуг входит:

  • цена покупки электричества на рынке;
  • тариф на услуги оператора системы распределения;
  • тариф на услуги оператора системы передачи данных;
  • тариф на поставщика услуг универсальной услуги.

Тарифы на воду

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в ноябре не изменится, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.

Тарифы на отопление

Правительство продолжило возложение специальных обязанностей (ПСО) для участников рынка природного газа. Поэтому изменений в стоимости газа не будет:

  • теплопроизводители для населения до 15 апреля этого года будут платить 7,42 тыс. грн за тысячу кубометров;
  • цена на газ с НДС для производителей тепла для бюджетных учреждений — 16,39 тыс. грн;
  • теплопроизводители для промышленности будут покупать голубое топливо по рыночным ценам.

Тариф на газ НАК "Нафтогаза" для бытовых потребителей неизменен — 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). Около 90% населения пользуется услугами этой компании.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в ноябре 2023 года тарифы на газ для населения останутся на прежнем уровне. Однако этот холодный сезон может оказаться последним с низкими ценами.

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

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