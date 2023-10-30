Цены на коммуналку — на какие услуги скоро изменятся тарифы

Тарифы на коммуналку — что будет с ценами в ноябре
В ноябре 2023 года для некоторых украинцев вырастет тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
О том, для кого коммунальные услуги подорожают, пишет "Канал 24".
Как изменятся тарифы на электричество
Сейчас стоимость электроэнергии в стране составляет 2,64 грн за киловатт-час для бытовых потребителей. Согласно постановлению НКРЭКУ, с ноября стоимость универсальных услуг вырастет для малых небытовых потребителей.
Клиентам сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" придется платить:
- за первый класс напряжения — 639 грн за киловатт-час вместе с НДС;
- за второй класс напряжения — 705 грн за киловатт-час вместе с НДС.
Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:
- за первый класс напряжения — 662 грн за киловатт-час вместе с НДС;
- за второй класс напряжения — 791 грн за киловатт-час вместе с НДС.
Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця":
- за первый класс напряжения — 669 грн за киловатт-час вместе с НДС;
- за второй класс напряжения — 843 грн за киловатт-час вместе с НДС.
В стоимость услуг входит:
- цена покупки электричества на рынке;
- тариф на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи данных;
- тариф на поставщика услуг универсальной услуги.
Тарифы на воду
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в ноябре не изменится, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.
Тарифы на отопление
Правительство продолжило возложение специальных обязанностей (ПСО) для участников рынка природного газа. Поэтому изменений в стоимости газа не будет:
- теплопроизводители для населения до 15 апреля этого года будут платить 7,42 тыс. грн за тысячу кубометров;
- цена на газ с НДС для производителей тепла для бюджетных учреждений — 16,39 тыс. грн;
- теплопроизводители для промышленности будут покупать голубое топливо по рыночным ценам.
Тариф на газ НАК "Нафтогаза" для бытовых потребителей неизменен — 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). Около 90% населения пользуется услугами этой компании.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в ноябре 2023 года тарифы на газ для населения останутся на прежнем уровне. Однако этот холодный сезон может оказаться последним с низкими ценами.
Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.
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