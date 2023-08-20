Тарифы на газ, отопление и горячую воду повысят — известны термины

Газовая плита. Фото: google.com

В Украине запрет на повышение трех жилищно-коммунальных тарифов может быть отменен с 2025 года. Речь идет о ценах на природный газ, горячее водоснабжение и отопление.

Такие прогнозы озвучили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Отмена моратория на "коммуналку"

В Нацбанке рассчитывают, что отмена моратория на повышение тарифов не будет одномоментной. Запреты будут снимать постепенно на протяжении нескольких лет вместе с расширением социальной поддержки наиболее незащищенных граждан.

При этом другие виды коммунальных услуг, на которые не распространяется мораторий, начнут дорожать раньше. Речь идет о холодном водоснабжении и электрической энергии.

Представители Нацбанка, комментируя повышение цен на электроэнергию, заявили, что тариф изменился с 1 июня 2023 года для населения сильнее, чем рассчитывал регулятор. Однако это не пошатнуло общую тенденцию по замедлению административной инфляции — рост цен на товары и услуги, регулируемые государством. В частности, в текущем году темпы роста административных цен сократились до 12,5%.

Какие тарифы могут повыситься в 2024 году

По информации Министерства энергетики, в Украине тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей в отопительный сезон будут стабильны. Однако не исключают дальнейший рост цен в 2024 году. Следовательно, осенью и зимой граждане будут платить за электричество 2,64 грн за киловатт-час независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", — заявили в ведомстве.

Тарифы на холодное водоснабжение решили не повышать.

Как изменились тарифы в 2023-м

По информации Государственной службы статистики, в течение года (с июля 2022-го по июль 2023-го) наиболее существенно выросли цены на электрическую энергию — на 69,7%. Далее следует услуга по вывозу бытовых отходов — на 14,3%. На третьем месте — содержание и ремонт жилья. Цены выросли на 10,6%.

Незначительно подорожали услуги:

на 2,7% — услуга по управлению многоквартирными домами;

на 0,8% — водоснабжение;

на 0,7% — канализация.

Цена на газ не изменилась. В то время как горячая вода и отопление за год несколько подешевели. Цена снизилась на 0,2%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.