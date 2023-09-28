Тарифы в Украине — изменятся ли цены на электричество, газ и воду с 1 октября

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в октябре 2023 года получат квитанции для расчета за жилищно-коммунальные услуги. В частности стоимость газа, отопления и горячей воды для граждан в отопительный сезон останется без изменений.

Новини.LIVE рассказывают, изменятся ли тарифы в октябре.

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Тарифы на электричество

Тариф на электроэнергию в октябре не изменится. Цены на свет повысились в июне 2023 года. Сейчас украинцы платят по единому тарифу — 2,64 гривны на один киловатт. Как ожидается, такой тариф продлится до нового года. Однако в Министерстве энергетики обещают, что действие тарифа будет продлено до конца холодного сезона.

Потребители могут уменьшить суммы в коммунальных платежках, установив двухзонные или трехзонные счетчики. Благодаря двухзонному в ночное время киловатт электроэнергии обойдется в 1,32 грн вместо 2,64 грн. Таким образом, основная нагрузка на электросеть будет ложиться ночью, а днем можно экономить.

Тарифы на воду

Без изменений останутся и тарифы на воду. В июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента — отказалась от подобных намерений.

Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).

Поэтому повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод — отложено во времени и в октябре украинцы будут платить по-прежнему.

Тарифы на газ

В Украине 98% всех потребителей получают газ от Нафтогаза. Там заверили, что действующий тариф не будет меняться по крайней мере до конца сезона. То есть в октябре граждане будут пользоваться газом по цене 7,96 грн/кубометр.

Также некоторые украинцы с 1 октября будут иметь право на понижение тарифа на доставку газа. Как отмечают в НКРЭКУ, значительно уменьшится годовая заказанная мощность для потребителей бытового природного газа, частично или полностью отрезанная от поставок. Это в итоге повлияет на оплату услуг распределения. Связано это с соответствующим решением Национальной комиссии, регулирующей процесс энергетики и коммунуслуг.

Также правительство приняло решение о продлении льготной цены на ресурс для предприятий теплокоммунэнерго. Они будут покупать газ по цене 7,4 грн/кубометр.

Больше о тарифах

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев. По словам руководителя компании Алексея Чернышева, в этом году Украина благодаря наращиванию собственной добычи природного газа сможет обеспечить себя ресурсом зимой.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.