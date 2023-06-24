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Тарифи в Україні: яка комунальна послуга може подорожчати з 1 липня

24 червня 2023 09:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — яка комунальна послуга може подорожчати з 1 липня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року може зрости тариф на водопостачання та водовідведення. Водоканали просять встановити його на 33% вище.

Про це розповіли у в Асоціації "Укрводоканалекологія".

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Причини підвищення тарифів на воду

За словами президента Асоціації Дмитра Новицького, комунальні підприємства виступають за негайне підвищення тарифів на холодну воду. Причиною цього є поглиблення збитковості водопровідної галузі на тлі війни. Так, лише за минулий рік збитки сягнули 4,5 млрд гривень, цьогоріч становлять майже 3,5 млрд гривень.

Єдиним джерелом фінансування діяльності водоканалів є розрахунок за споживання послуги. Тариф для водоканалів переглядали ще до війни — у грудні 2021 року.

У разі відсутності достатньої кількості грошей у водоканалів на оплату електроенергії — не буде чим платити енергокомпаніям. Як підсумок — можливий колапс двох галузей.  

В Асоціації наголошують, що вже пів року вимагають від Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановити нові тарифи. Через відсутність реакції були змушені звернутися до президента та до Ради нацбезпеки встановити тариф на рівні хоча б на 30% більший від нинішньої вартості.

Які пропонують ціни

Новицький зауважив, що у водоканалів є свої розрахунки та підстави переглядати складові тарифів. Середній рівень фахівці розробили ще наприкінці минулого року. Розрахунки передбачені для кожного міста окремо, а порядок формування тарифу затверджено Нацкомісією з держрегулювання. Тариф має кілька основних складових:

  • плата за використання електроенергії;
  • використання реагентів в системі підготовки води;
  • інвестиційна програма, що дозволяє виконувати заміну обладнання водоканалів;
  • оплата праці працівників;
  • ремонтні роботи.

Зокрема, у Києві тариф можуть підвищити з 30,38 до 40,46 гривні (разом з ПДВ), а в Одесі ціни можуть зрости з 35,15 до 44,86 гривні за кубометр з ПДВ. Вінницяоблканал планує підняти тариф з 25,62 до 47,75 гривні за кубометр (разом з ПДВ). Дніпроводоканал — з 31,36 до 38,79 гривні за кубометр (разом з ПДВ). Луцькводоканал — з 28,41 до 32,24 гривні за кубометр (плюс ПДВ).

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати деякі комунальні послуги та продукти.

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