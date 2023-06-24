Тарифы в Украине — какая коммунальная услуга может подорожать с 1 июля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июля 2023 года может увеличиться тариф на водоснабжение и водоотвод. Водоканалы просят установить его на 33% выше.

Об этом рассказали в Ассоциации "Укрводоканалекология".

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Причины повышения тарифов на воду

По словам президента Ассоциации Дмитрия Новицкого, коммунальные предприятия выступают за немедленное повышение тарифов на холодную воду. Причиной этого является углубление убыточности водопроводной отрасли на фоне войны. Так, только за прошлый год убытки составили 4,5 млрд гривен, в этом году составляют почти 3,5 млрд гривен.

Единственным источником финансирования деятельности водоканалов является расчет за потребление услуги. Тариф для водоканалов пересматривали еще до войны — в декабре 2021 года.

В случае отсутствия достаточного количества денег у водоканалов на оплату электроэнергии — нечем будет платить энергокомпаниям. Как итог — возможен коллапс двух отраслей.

В Ассоциации отмечают, что уже полгода требуют от Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) установить новые тарифы. Из-за отсутствия реакции были вынуждены обратиться к президенту и к Совету нацбезопасности установить тариф на уровне хотя бы на 30% больше нынешней стоимости.

Какие предлагают цены

Новицкий отметил, что у водоканалов есть свои расчеты и основания пересматривать составляющие тарифов. Средний уровень специалисты разработали еще в конце прошлого года. Расчеты предусмотрены для каждого города отдельно, а порядок формирования тарифа утвержден Нацкомиссией по госрегулированию. Тариф имеет несколько основных составляющих:

плата за использование электроэнергии;

использование реагентов в системе подготовки воды;

инвестиционная программа, позволяющая производить замену оборудования водоканалов;

оплата труда работников;

ремонтные работы.

В частности, в Киеве тарифы могут повыситься с 30,38 до 40,46 гривны (вместе с НДС), а в Одессе цены могут вырасти с 35,15 до 44,86 гривны за кубометр с НДС. Винницаоблканал планирует поднять тариф с 25,62 до 47,75 гривны за кубометр (вместе с НДС). Днепроводоканал — с 31,36 до 38,79 гривны за кубометр (вместе с НДС). Луцкводоканал — с 28,41 до 32,24 гривны за кубометр (плюс НДС).

Больше о тарифах

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут удорожать некоторые коммунальные услуги и продукты.