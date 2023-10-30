Коммуналка может подорожать уже в этом году — как изменятся цены

Коммунальные платежки. Фото: ПФУ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине могут измениться в текущем году. Эксперты рассказали, какие должны быть реальные цены, если бы правительство не взяло под контроль процесс подорожания в начале полномасштабной войны.

Об этом рассказали экономические эксперты.

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Как могут измениться тарифы

Хотя Кабинет министров запретил повышать тарифы до конца действия военного положения, цены могут вырасти.

По словам эксперта по вопросу жилищно-коммунальных услуг Татьяны Бойко, тарифы могут возрасти существенно. Сейчас цены находятся на максимально низком уровне.

В частности, стоимость природного газа должна составлять 10-12 гривен за один кубический метр. В настоящее время тариф "Нафтогаза", обслуживающий 98% потребителей, установлен на уровне 7,96 гривны. Также компания является "поставщиком последней надежды".

Что касается электрической энергии, то она должна обоснованно подорожать вдвое — 5–7 гривен за киловатт. В настоящее время услуга стоит 2,64 гривны за киловатт. Такая стоимость продиктована ощутимым повреждением отечественной энергосистемы.

В то же время, цена на холодную воду должна прибавить 50%, а горячая — по меньшей мере 70%.

Причины подорожания коммуналки

В начале осени 2023 года Соединенные Штаты направили Украине рекомендации по либерализации тарифов на электроэнергию и газ. На повышение цен на уровень рыночных отвели год.

По такой просьбе в правительстве ответили, что допускают утверждение соответствующего решения. Как отметили в Министерстве социальной политики, власти позаботятся вместе с этим о достаточной сумме жилищных субсидий.

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Напомним, в Украине одной из категорий потребителей будут подавать электрическую энергию бесперебойно во время возможных отключений. Кабинет министров снова предоставил такие преференции для потребителей, получающих ее из-за границы.

Также мы писали, что уже в ноябре 2023 для некоторых украинцев вырастет тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).