Коммуналка может подорожать уже в этом году — как изменятся цены

Тарифы в Украине могут повысить уже в этом году — к каким ценам следует готовиться
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине могут измениться в текущем году. Эксперты рассказали, какие должны быть реальные цены, если бы правительство не взяло под контроль процесс подорожания в начале полномасштабной войны.
Об этом рассказали экономические эксперты.
Как могут измениться тарифы
Хотя Кабинет министров запретил повышать тарифы до конца действия военного положения, цены могут вырасти.
По словам эксперта по вопросу жилищно-коммунальных услуг Татьяны Бойко, тарифы могут возрасти существенно. Сейчас цены находятся на максимально низком уровне.
В частности, стоимость природного газа должна составлять 10-12 гривен за один кубический метр. В настоящее время тариф "Нафтогаза", обслуживающий 98% потребителей, установлен на уровне 7,96 гривны. Также компания является "поставщиком последней надежды".
Что касается электрической энергии, то она должна обоснованно подорожать вдвое — 5–7 гривен за киловатт. В настоящее время услуга стоит 2,64 гривны за киловатт. Такая стоимость продиктована ощутимым повреждением отечественной энергосистемы.
В то же время, цена на холодную воду должна прибавить 50%, а горячая — по меньшей мере 70%.
Причины подорожания коммуналки
В начале осени 2023 года Соединенные Штаты направили Украине рекомендации по либерализации тарифов на электроэнергию и газ. На повышение цен на уровень рыночных отвели год.
По такой просьбе в правительстве ответили, что допускают утверждение соответствующего решения. Как отметили в Министерстве социальной политики, власти позаботятся вместе с этим о достаточной сумме жилищных субсидий.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, в Украине одной из категорий потребителей будут подавать электрическую энергию бесперебойно во время возможных отключений. Кабинет министров снова предоставил такие преференции для потребителей, получающих ее из-за границы.
Также мы писали, что уже в ноябре 2023 для некоторых украинцев вырастет тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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