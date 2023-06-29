Тарифи в Україні на воду зростуть на 30% — рішення Нацкомісії

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення для водоканалів. У середньому ціни зросли на 33%.

Таке рішення підтримала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте також:

Як зміняться тарифи

За результатами засідання Нацкомісії, ухвалили рішення про нові тарифи на холоду воду з 1 липня 2023 року.

За пропозицією Нацкомісії, у столиці тариф має підвищитися з 30,38 до 40,46 гривні, в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м. Зокрема, за новим тарифом в Ужгороді вартість становитиме 54,57 грн. Водночас тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях запропонували не чіпати.

Необхідність підвищення цін на воду

Раніше в Асоціації "Укрводоканалекологія" повідомляли, що комунпідприємства закликали владу негайно підвищити тарифи на холодну воду через збитковість водопровідної галузі. Так, торік збитки сягнули 4,5 млрд грн, а цьогоріч — 3,5 млрд грн.

Єдиним джерелом надходження коштів для водоканалів є розрахунок за споживання послуги. Тоді як цей тариф не переглядали з грудня 2021 року.

Попередили, що в разі відсутності достатньої кількості грошей у водоканалів на оплату електроенергії — не буде чим платити енергокомпаніям. Тому загрожує колапс двох галузей.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.

Також ми писали, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.