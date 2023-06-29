Тарифы в Украине на воду вырастут на 30% — решение Нацкомиссии

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине повысили тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов. В среднем цены выросли на 33%.

Такое решение поддержала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся тарифы

По результатам заседания Нацкомиссии, было принято решение о новых тарифах на холодную воду с 1 июля 2023 года.

По предложению Нацкомиссии, в столице тариф должен повыситься с 30,38 до 40,46 гривны, в Одессе — с 35,15 до 44,86 гривны за куб. м., в Виннице — с 25,62 до 47,75 гривны за куб. м, в Днепре — с 31,36 до 38,79 гривны за куб. м. В частности, по новому тарифу в Ужгороде стоимость составит 54,57 грн. В то же время тарифы в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях предложили не трогать.

Необходимость повышения цен на воду

Ранее в Ассоциации "Укрводоканалекология" сообщали, что коммунпредприятия призвали власти немедленно повысить тарифы на холодную воду из-за убыточности водопроводной отрасли. Так, в прошлом году убытки составили 4,5 млрд грн, а в этом году — 3,5 млрд грн.

Единственным источником поступления средств для водоканалов является расчет потребления услуги. В то время как этот тариф не пересматривался с декабря 2021 года.

Предупредили, что в случае отсутствия достаточного количества денег у водоканалов на оплату электроэнергии — нечем будет платить энергокомпаниям. Поэтому грозит коллапс двух отраслей.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

Также мы писали, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.