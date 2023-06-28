Ринкові тарифи та обмежене коло субсидіантів — що ще чекає на українців

Комунальні платіжки та гроші. Фото: google.com

В Україні нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.

Такі прогнози озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте також:

Що не так з тарифами

З червня поточного року в країні діють підвищені ціни на електроенергію для простих споживачів. Тариф зріс із 1,44 і 1,68 грн/кВт-год (залежно від споживання) до єдиного для всіх рівня у 2,64 грн/кВт-год.

На думку експерта, збитковий НАЕК "Енергоатом" є єдиною компанією, яка отримає від підвищення користь і зможе вийти на нейтральні грошові потоки.

Оскільки часткове зростання тарифу не здатне створити реальний баланс на ринку, ситуація вимагатиме вищих цін за ресурс для населення, а також скорочення права на субсидію. Її можуть залишити лише для окремих категорій людей:

військовослужбовці;

родини загиблих;

пенсіонери;

хто споживає до 200 кВт електрики.

"Якщо всім вразливим категоріям людей надати субсидію, то замість 140 млрд грн на рік держава витрачатиме 40 млрд грн", — переконаний Олександр Харченко.

Нові підходи в тарифах на електрику

Експерт вважає, що в країні можуть запровадити ринкові ціни, які змінюватимуться упродовж доби. Так, вартість коливалася б від 10 копійок/кВт-год вночі та до 7-7,5 грн/кВт-год вдень (умовний пік холодної пори року).

Він переконаний, що у разі ринкових цін для населення - вони не будуть фіксованими.

Також потенційним інвесторам стане зрозуміло, що некоректного держрегулювання цін немає, а є нормальна ситуація. Саме через нині заходити в енергетику з проєктами доволі складно, адже неможливо передбачити, що відбуватиметься з поверненням коштів у такому разі.

"З’явиться конкуренція, різні пакети пропозицій і це буде значно дешевше для держави", — зазначає фахівець.

Як на тлі війни не платити більше

Попри підвищення ціни на електрику на близько 83% для українських споживачів, в країні все ж залишили диференційовані тарифи за періодом доби. Раніше була градація цін також за обсягом споживання.

За двохзонним тарифом (з 23.00 до 07.00) — 1,32 грн/кВт-год. До цього за умови споживання до 250 кВт-год було 0,72 гривні, вище — 0,84 гривні.

За тризонним тарифом (з 08.00 до 11.00, з 20.00 до 22.00 вечора) — 3,96 грн/кВт-год. До цього коштувало так: 2,16 грн/кВт-год та 2,52 грн залежно від обсягів електрики. З 23.00 до 7.00 ціна зараз така: 1,05 грн/кВт-год. До підвищення — 0,57 грн/кВт-год та 0,67 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати продукти, бензин та дизельне паливо.