Тарифы в Украине — цены на коммуналку могут вырасти в три раза в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тарифы на "голубое топливо" и электрическую энергию для потребителей могут существенно вырасти в следующем отопительном сезоне. Предполагают многократный рост цен.

Такие прогнозы озвучили украинские экономические эксперты.

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Требования международных партнеров

По словам директора экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, при условии повышения коммунальных тарифов, как того требуют Соединенные Штаты и Международный валютный фонд (МВФ), цены серьезно вырастут.

В случае, если правительство "отпустит в свободное плавание" жилищно-коммунальные тарифы, цены могут подскочить сразу втрое.

Пендзин считает, что хоть власть может "отмахиваться" от непопулярных решений по коммунальным тарифам, однако выполнить их нужно.

"Единственное, что с нашими партнерами может быть согласовано, это поэтапный выход к подобной цифре", — подчеркнул эксперт.

Как могут вырасти тарифы в 2024 году

По словам эксперта в сфере энергетики Олега Попенко, повышение тарифов возможно уже в краткосрочной перспективе, поскольку США поставили реализовать требования по "либерализации тарифов" в течение года.

Он предполагает, что в 2024 году тарифы изменятся так:

стоимость электроэнергии вырастет до 5-6 грн за кВт;

цена на газ повысится дважды: до 11-13 грн за м³, до 15 грн;

стоимость теплоснабжения и горячей воды может вырасти на 30-50% (в регионах будет разниться).

Что говорят в правительстве

В Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

Кроме того, в стране до конца военного положения и еще шесть месяцев после установлен запрет на повышение услуг централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения природного газа.

На днях в телеэфире министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в правительстве готовы выполнять рекомендации Соединенных Штатов по повышению стоимости газа и электроэнергии для украинцев. Однако при этом намерены выделить 50 млрд грн на субсидии.

Больше о тарифах

Напомним, в украинском правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.