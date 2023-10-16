Електрика у листопаді подорожчає — хто платитиме більше

Прилад обліку електроенергії. Фото: ek.cv.ua

В Україні у листопаді 2023 року ціни на електричну енергію дещо зміняться. Тарифи зростуть для окремих категорій споживачів.

Про це поінформували у компанії Yasno, пишуть Progroshi.

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Як пише видання, тарифи для непобутових споживачів коригуються щомісяця згідно з постановою регулятора. У листопаді більше платитимуть такі категорії споживачів:

малі непобутові споживачі, підключені до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Вартість за перший клас напруги становитиме — 661,5 гривні, а за другий клас — 790,8 гривні;

малі непобутові споживачі, підключені до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за перший клас напруги — 638,6 гривні, за другий клас — 704,87 гривні;

малі непобутові споживачі, які підключені до мереж ПАТ "Укрзалізниця": перший клас напруги — 668,96 гривні, другий клас — 843,45 гривні.

Також у компанії зауважили, що клієнти мають право розірвати договори.

Що буде з тарифами взимку

Як зазначають у Міністерстві енергетики, тарифи на електрику під час опалювального сезону 2023/2024 років не змінюватимуться. Таким чином, незалежно від обсягу споживання, громадяни надалі платитимуть 2,64 гривні за кВт/годину.

Там запевнили, що продовжуватимуть дію положення про покладання спецобов'язків на учасників ринку електричної енергії щодо забезпечення населення доступною електрикою до кінця опалювального сезону, відтак — питання підвищення цін навіть не обговорюється.

Більше про комуналку

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Додамо, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.