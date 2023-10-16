Электричество в ноябре подорожает — кто будет платить больше

Прибор учета электроэнергии. Фото: ek.cv.ua

В Украине в ноябре 2023 года цены на электрическую энергию несколько изменятся. Тарифы увеличатся для отдельных категорий потребителей.

Об этом сообщили в компании Yasno, пишут Progroshi.

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Как пишет издание, тарифы для небытовых потребителей корректируются ежемесячно согласно постановлению регулятора. В ноябре больше будут платить следующие категории потребителей:

малые небытовые потребители, подключенные к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети". Стоимость за первый класс напряжения будет составлять 661,5 гривны, а за второй класс — 790,8 гривны;

малые небытовые потребители, подключенные к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за первый класс напряжения — 638,6 гривны, за второй класс — 704,87 гривны;

малые небытовые потребители, подключенные к сетям ПАО "Укрзализныця": первый класс напряжения — 668,96 гривны, второй класс — 843,45 гривны.

Также в компании отметили, что клиенты вправе расторгнуть договоры.

Что будет с тарифами зимой

Как отмечают в Министерстве энергетики, тарифы на электричество во время отопительного сезона 2023/2024 годов не будут меняться. Таким образом, независимо от объема потребления, граждане будут в дальнейшем платить 2,64 гривны за кВт/час.

Там заверили, что будут продолжать действие положения о возложении спецобязанностей на участников рынка электрической энергии по обеспечению населения доступным электричеством до конца отопительного сезона, поэтому вопрос повышения цен даже не обсуждается.

Больше о коммуналке

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.

Эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.