Цены на газ в Европе: сколько будет стоить ресурс до 2026 года
Аналитики пересмотрели прогноз относительно стоимости природного газа на мировом рынке, уменьшив ожидания в 1,3-2,7 раза. Речь идет об ориентировочной цене индекса TTF (Title Transfer Facility) до 2026 года.
Об этом рассказали в Налоговом комитете ВРУ.
Как изменятся цены на "голубое топливо"
По словам главы профильного комитета ВРУ Даниила Гетманцева, прогнозы обновили аналитики Goldman Sachs. Они обнародовали ожидаемую стоимость индекса TTF на ближайшие два года.
В настоящее время показатель на хабе TTF составляет 29,750 евро/МВт-час. (+3,12%), тогда как эксперты предполагают, что в 2025 году стоимость ресурса в мире достигнет отметки в 38 евро/МВт-час, а до этого прогнозировали 50 евро.
По мнению Гетманцева, причиной падения ожидаемых цен на газ могут стать низкий уровень промышленного спроса, развитие источников "зеленой энергии", а также высокая наполненность подземных хранилищ. Именно поэтому аналитики подкорректировали прогноз на 2025 год. Следовательно, ожидания следующие:
- в августе-октябре 2023 — 33 евро/МВт-час. (вместо 90 евро/МВт-ч. по предыдущему прогнозу);
- зимой 2023/2024 — 48 евро/МВт-час. (против 93 евро/МВт-час);
- летом 2024 года — 45 евро/МВт-час. (вместо 94 евро/МВт-ч);
- зимой 2024/2025 — 46 евро/МВт-час. (против 84 евро/МВт-ч);
- летом 2025 года — 38 евро/МВт-час. (вместо 50 евро/МВт-ч).
Ситуация с газом в Украине
Для Украины улучшение прогноза на цены на газ на мировом рынке также было бы хорошим знаком. Однако в этом году НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что Украина может полностью рассчитывать на отечественный ресурс (а также неплохие остатки ресурса в газохранилищах). Компания надеется нарастить собственную газодобычу на 1 миллиард куб. м.
Там сообщали, что на середину июля в подземных хранилищах хранилось 11,7 млрд куб. м "голубого топлива". Уровень объема соответствует плану подготовки запасов ресурса к следующей зиме.
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обещают не трогать фиксированный тариф в 7,96 грн до конца будущего отопительного сезона. Услугами этой компании пользуется 98% потребителей, то есть 12,4 млн семей. Также в Украине действует мораторий на повышение цен на газ на период военного положения.
Что еще стоит знать
Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".
Также в компании "Нефтегаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.