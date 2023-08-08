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Цены на газ в Европе: сколько будет стоить ресурс до 2026 года

8 августа 2023 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на газ в Европе — сколько будет стоить ресурс до 2026 года
Работник газовой сферы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Аналитики пересмотрели прогноз относительно стоимости природного газа на мировом рынке, уменьшив ожидания в 1,3-2,7 раза. Речь идет об ориентировочной цене индекса TTF (Title Transfer Facility) до 2026 года.

Об этом рассказали в Налоговом комитете ВРУ.

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По словам главы профильного комитета ВРУ Даниила Гетманцева, прогнозы обновили аналитики Goldman Sachs. Они обнародовали ожидаемую стоимость индекса TTF на ближайшие два года.

В настоящее время показатель на хабе TTF составляет 29,750 евро/МВт-час. (+3,12%), тогда как эксперты предполагают, что в 2025 году стоимость ресурса в мире достигнет отметки в 38 евро/МВт-час, а до этого прогнозировали 50 евро.

По мнению Гетманцева, причиной падения ожидаемых цен на газ могут стать низкий уровень промышленного спроса, развитие источников "зеленой энергии", а также высокая наполненность подземных хранилищ. Именно поэтому аналитики подкорректировали прогноз на 2025 год. Следовательно, ожидания следующие:

  • в августе-октябре 2023 — 33 евро/МВт-час. (вместо 90 евро/МВт-ч. по предыдущему прогнозу);
  • зимой 2023/2024 — 48 евро/МВт-час. (против 93 евро/МВт-час);
  • летом 2024 года — 45 евро/МВт-час. (вместо 94 евро/МВт-ч);
  • зимой 2024/2025 — 46 евро/МВт-час. (против 84 евро/МВт-ч);
  • летом 2025 года — 38 евро/МВт-час. (вместо 50 евро/МВт-ч).

Ситуация с газом в Украине

Для Украины улучшение прогноза на цены на газ на мировом рынке также было бы хорошим знаком. Однако в этом году НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что Украина может полностью рассчитывать на отечественный ресурс (а также неплохие остатки ресурса в газохранилищах). Компания надеется нарастить собственную газодобычу на 1 миллиард куб. м.

Там сообщали, что на середину июля в подземных хранилищах хранилось 11,7 млрд куб. м "голубого топлива". Уровень объема соответствует плану подготовки запасов ресурса к следующей зиме.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обещают не трогать фиксированный тариф в 7,96 грн до конца будущего отопительного сезона. Услугами этой компании пользуется 98% потребителей, то есть 12,4 млн семей. Также в Украине действует мораторий на повышение цен на газ на период военного положения.

Что еще стоит знать

Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нефтегаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

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