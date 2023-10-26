Субсидії на зиму — які зміни стануться з 1 листопада

Комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz.ua

У листопаді 2023 року громадянам нарахують житлові субсидії значно більшого розміру, аніж у жовтні. Оскільки це — перший повноцінний місяць нового опалювального сезону, що триватиме до травня 2024-го.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ), який займається оформленням та призначенням такої допомоги.

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Як зазначають у ПФУ, перерахунок житлової субсидії на новий опалювальний період мають здійснити у жовтні. Відповідно до рішення уряду, субсидію призначають, якщо витрати на комуналку перевищують 15% розміру середньомісячного загального доходу сім'ї до завершення воєнного стану та упродовж 1 місяця після скасування.

Торік під час опалювального сезону громадянам у середньому компенсували до 1,6 тис. гривень допомоги щомісяця. Цьогоріч обсяг допомоги може зрости, з огляду на підвищення комунальних тарифів на електричну енергію.

Нараховують субсидії в органах Пенсійного фонду. Щоб оформити, не обов’язково відвідувати відповідні установи. Це можна зробити дистанційно на порталах "Дія" або ПФУ, заповнивши необхідні форми та прикріпити копії необхідних документів.

Тим споживачам, які раніше не отримували субсидії та хотіли б мати держдопомогу на цей опалювальний сезон, потрібно подавати заявки не пізніше, аніж через два місяці від старту сезону. Кінцева дата — до 15 грудня 2023 року.

Тоді як після цього числа субсидії призначатимуть з того місяця, коли подали заяву та декларацію.

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Нагадаємо, експерти пояснили, чи може людина претендувати цього опалювального сезону на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у разі, якщо було продане цінне майно. Все залежить від того, в який період відбулась угода, а громадянин отримав чималий одноразовий дохід.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.