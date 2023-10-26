Субсидии на зиму — какие изменения произойдут с 1 ноября

Коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz.ua

В ноябре 2023 года гражданам начислят жилищные субсидии значительно большего размера, чем в октябре. Поскольку это — первый полноценный месяц нового отопительного сезона, который продлится до мая 2024-го.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ), занимающегося оформлением и назначением такой помощи.

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Как отмечают в ПФУ, перерасчет жилищной субсидии на новый отопительный период должен быть осуществлен в октябре. В соответствии с решением правительства субсидию назначают, если расходы на коммуналку превышают 15% размера среднемесячного общего дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после отмены.

В прошлом году в отопительный сезон гражданам в среднем компенсировали до 1,6 тыс. гривен помощи ежемесячно. В этом году объем помощи может возрасти, учитывая повышение коммунальных тарифов на электрическую энергию.

Начисляют субсидии в органах Пенсионного фонда. Чтобы оформить не обязательно посещать соответствующие учреждения. Это можно сделать дистанционно на порталах "Дія" или ПФУ, заполнив необходимые формы и прикрепив копии необходимых документов.

Тем потребителям, которые раньше не получали субсидии и хотели бы иметь госпомощь на этот отопительный сезон, нужно подавать заявки не позднее чем через два месяца от старта сезона. Конечная дата — до 15 декабря 2023 года.

В то время как после этого числа субсидии будут назначаться с того месяца, когда подали заявление и декларацию.

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Напомним, эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период произошло соглашение, а гражданин получил немалый одноразовый доход.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.