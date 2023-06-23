Новые тарифы угрожают экономике — власть призывают не повышать цены

Украинская экономика под угрозой: власть призывают не повышать тарифы
Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это грозит сокращением производства в промышленности.
Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ), пишет ZN.
Как новые тарифы повлияют на производство
В письме в адрес НКРЭКУ речь идет о планах властей установить более высокую предельную стоимость на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке, а также балансировочном рынке.
В Федерации отмечают, что из-за этого значительно вырастет стоимость электроэнергии с 2,84 тыс. до 3,85 тыс. грн/МВт-ч, то есть на 35% больше. В таком случае объем расходов на украинских предприятиях увеличится более чем на 69 млрд грн.
"Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям национальной экономики", — говорится в письме.
Согласно опубликованному на сайте Нацкомиссии проекту, до конца июня граничные цены на рынке электроэнергии будут действовать следующие:
- 2 тыс. грн/МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);
- 4 тыс. грн/МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).
В то же время, новые максимальные тарифы установят на уровне:
- 2,706 тыс. грн/МВт-ч — для минимальной нагрузки;
- 5,413 тыс. грн/МВт-ч — для максимальной нагрузки.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса вырастут цены в магазинах. Неизбежное подорожание ждет те продукты и товары, на производство которых тратят много электроэнергии.
Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.