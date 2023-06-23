Новые тарифы угрожают экономике — власть призывают не повышать цены

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это грозит сокращением производства в промышленности.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ), пишет ZN.

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В письме в адрес НКРЭКУ речь идет о планах властей установить более высокую предельную стоимость на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке, а также балансировочном рынке.

В Федерации отмечают, что из-за этого значительно вырастет стоимость электроэнергии с 2,84 тыс. до 3,85 тыс. грн/МВт-ч, то есть на 35% больше. В таком случае объем расходов на украинских предприятиях увеличится более чем на 69 млрд грн.

"Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям национальной экономики", — говорится в письме.

Согласно опубликованному на сайте Нацкомиссии проекту, до конца июня граничные цены на рынке электроэнергии будут действовать следующие:

2 тыс. грн/МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);

4 тыс. грн/МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).

В то же время, новые максимальные тарифы установят на уровне:

2,706 тыс. грн/МВт-ч — для минимальной нагрузки;

5,413 тыс. грн/МВт-ч — для максимальной нагрузки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса вырастут цены в магазинах. Неизбежное подорожание ждет те продукты и товары, на производство которых тратят много электроэнергии.

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.