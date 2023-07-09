Як отримати знижку на оплату послуг "Нафтогазу"

Жінка готує їжу на плиті. Фото: Pexels

"Нафтогаз" запропонував споживачам щомісячну знижку на оплату за спожитий газ. Для цього людям потрібно виконати певні умови.

Про це розповідає видання "На пенсії".

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Знижка від "Нафтогазу"

"Нафтогаз" — це основний постачальник газу в Україні. До того ж компанія пропонує одну з найнижчих цін — 7,96 грн за кубометр.

Українці, які оплачують послуги "Нафтогазу" онлайн, можуть отримати знижку 1%. Цей невеликий бонус допоможе трохи зекономити.

Для отримання знижки потрібно оплачувати за газ за попередній місяць до 15 числа наступного місяця.

Умови для отримання знижки:

платити за газ онлайн;

розрахуватися на цифрових платформах "Нафтогазу";

платити за послугу до 15 числа.

Нагадаємо, фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців з приводу розрахунку за послуги. Громадяни скаржаться на суми у платіжках, які не збігаються із переданими показниками лічильників.

Також ми писали, що в Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.

Додамо, НАК "Нафтогаз України" у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цьогоріч там мають намір пробурити ще п'ять нових.