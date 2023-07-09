Як отримати знижку на оплату послуг "Нафтогазу"
"Нафтогаз" запропонував споживачам щомісячну знижку на оплату за спожитий газ. Для цього людям потрібно виконати певні умови.
Про це розповідає видання "На пенсії".
Знижка від "Нафтогазу"
"Нафтогаз" — це основний постачальник газу в Україні. До того ж компанія пропонує одну з найнижчих цін — 7,96 грн за кубометр.
Українці, які оплачують послуги "Нафтогазу" онлайн, можуть отримати знижку 1%. Цей невеликий бонус допоможе трохи зекономити.
Для отримання знижки потрібно оплачувати за газ за попередній місяць до 15 числа наступного місяця.
Умови для отримання знижки:
- платити за газ онлайн;
- розрахуватися на цифрових платформах "Нафтогазу";
- платити за послугу до 15 числа.
Нагадаємо, фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців з приводу розрахунку за послуги. Громадяни скаржаться на суми у платіжках, які не збігаються із переданими показниками лічильників.
Також ми писали, що в Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.
Додамо, НАК "Нафтогаз України" у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цьогоріч там мають намір пробурити ще п'ять нових.