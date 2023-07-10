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Украинцы получили счета за газ с долгами: в чем причина

10 июля 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинцы получили счета за газ с долгами: в чем причина
Платежки за коммунальные услуги и деньги. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За июнь украинцы получили счета за газ с долгами. Люди в сети не понимают в чем дело и начали жаловаться под сообщением газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины".

Сообщение и комментарии компании "Нефтегаз Украины" можно посмотреть на их официальной странице в Facebook.

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Украинцы отмечают, что даже, несмотря на своевременную передачу показателей счетчика, платежки все равно пришли с начислениями.

Оказывается, некоторые потребители передают показатели старому поставщику облгаз. В то время как новый собственник "Нефтегаз" берет для расчета другие показатели.

В то же время, в компании ответили клиентам. Там попросили украинцев предоставить номер лицевого счета для выяснения сложившейся ситуации.

 

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Комментарий от представителей компании. Фото: скриншот

Как получить счет за газ через чатбот

В компании также объяснили и обнародовали видеоинструкцию, как можно получить счет за газ через чатбот.

 

Напомним, ранее мы писали, как получить скидку на оплату услуг "Нефтегаза". Для получения акции людям необходимо выполнить определенные условия.

Также мы писали, что в Украине за восемь месяцев снижается стоимость природного газа . В мае текущего года "голубое топливо" подешевело на 22,4%.

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