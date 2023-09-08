Тарифы в Украине — как можно платить за электричество меньше

Коммунальные платежки. Фото: овини.LIVE

В начале лета в Украине повысили тариф на электрическую энергию — до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако у потребителей осталась возможность платить за жилищно-коммунальную услугу вдвое меньше.

О том, как это сделать, рассказывает Finance.today.ua.

Читайте также:

Как сократить плату за электроэнергию

Потребители могут уменьшить размеры сумм, которые вносят в коммунальные платежки. Для этого необходимо заранее позаботиться о новом счетчике. Речь идет о переходе на двух- или трехзонный (тариф). Благодаря этому стоимость электричества будет меняться ввиду периода использования.

Двухзонный счетчик предусматривает такую тарификацию:

с 23.00 по 7.00 — 1,32 гривны за киловатт-час;

с 7.00 по 23.00 — 2,64 гривны за киловатт-час.

Трехзонный работает так:

с 7.00 до 8.00 и с 11.00 до 20.00 — 2,64 гривны за киловатт-час;

с 8.00 по 11.00 и с 20.00 по 22.00 — 3,96 гривны за киловатт-час;

с 23.00 по 7.00 — 1,06 гривны за киловатт-час.

Граждане могут купить такие счетчики самостоятельно или в компании, поставляющей ресурс. Однако установить его должен представитель электропоставщика. Стоит такой прибор — около 3 тысяч гривен. Эксперты рассказывают, что окупается цена в течение года.

Повысятся ли тарифы

Министерство энергетики уверяет, что подорожания электричества пока не будет. Тариф будет тот же по меньшей мере до конца отопительного сезона.

В ведомстве отмечают, что правительство будет пытаться сохранить стабильность, несмотря на вызовы, стоящие до сих пор перед энергосистемой на фоне войны. Она имеет серьезные повреждения из-за обстрелов российскими оккупантами и требует дополнительного финансирования.

Там ссылаются на расчеты, согласно которым не удастся полностью восстановить объекты поврежденной инфраструктуры к ближайшей зиме, осуществить масштабную ремонтную кампанию, чтобы поддержать генерацию без дополнительного финансирования. Поэтому летнее повышение тарифа на электроэнергию было вынужденным шагом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине впервые за 9 месяцев выросли цены на газ. Следовательно, стоимость составляла 10 833 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 0,8% больше, чем в мае.

Также мы писали, что в Украине субсидии на отопительный сезон 2023/2024 предоставляют даже гражданам с задолженностью за коммунальные услуги. Для этого необходимо соблюдать определенные условия.