Тарифы в Украине — как можно платить за электричество меньше

Украинцам можно платить за электричество меньше: что нужно знать
В начале лета в Украине повысили тариф на электрическую энергию — до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако у потребителей осталась возможность платить за жилищно-коммунальную услугу вдвое меньше.
О том, как это сделать, рассказывает Finance.today.ua.
Как сократить плату за электроэнергию
Потребители могут уменьшить размеры сумм, которые вносят в коммунальные платежки. Для этого необходимо заранее позаботиться о новом счетчике. Речь идет о переходе на двух- или трехзонный (тариф). Благодаря этому стоимость электричества будет меняться ввиду периода использования.
Двухзонный счетчик предусматривает такую тарификацию:
- с 23.00 по 7.00 — 1,32 гривны за киловатт-час;
- с 7.00 по 23.00 — 2,64 гривны за киловатт-час.
Трехзонный работает так:
- с 7.00 до 8.00 и с 11.00 до 20.00 — 2,64 гривны за киловатт-час;
- с 8.00 по 11.00 и с 20.00 по 22.00 — 3,96 гривны за киловатт-час;
- с 23.00 по 7.00 — 1,06 гривны за киловатт-час.
Граждане могут купить такие счетчики самостоятельно или в компании, поставляющей ресурс. Однако установить его должен представитель электропоставщика. Стоит такой прибор — около 3 тысяч гривен. Эксперты рассказывают, что окупается цена в течение года.
Повысятся ли тарифы
Министерство энергетики уверяет, что подорожания электричества пока не будет. Тариф будет тот же по меньшей мере до конца отопительного сезона.
В ведомстве отмечают, что правительство будет пытаться сохранить стабильность, несмотря на вызовы, стоящие до сих пор перед энергосистемой на фоне войны. Она имеет серьезные повреждения из-за обстрелов российскими оккупантами и требует дополнительного финансирования.
Там ссылаются на расчеты, согласно которым не удастся полностью восстановить объекты поврежденной инфраструктуры к ближайшей зиме, осуществить масштабную ремонтную кампанию, чтобы поддержать генерацию без дополнительного финансирования. Поэтому летнее повышение тарифа на электроэнергию было вынужденным шагом.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине впервые за 9 месяцев выросли цены на газ. Следовательно, стоимость составляла 10 833 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 0,8% больше, чем в мае.
Также мы писали, что в Украине субсидии на отопительный сезон 2023/2024 предоставляют даже гражданам с задолженностью за коммунальные услуги. Для этого необходимо соблюдать определенные условия.