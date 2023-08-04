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Украинцам рассказали, когда отменят запрет на повышение тарифов ЖКХ

4 августа 2023 23:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на ЖКХ – когда повысят цены на отопление, газ и горячую воду
Газовая плита. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Запрет на повышение жилищно-коммунальных тарифов может сохраниться еще на несколько лет. Речь идет о моратории на отопление, горячую воду и природный газ, установленный Верховной Радой год назад.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

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Когда отменят мораторий

По прогнозу регулятора, тарифы на вышеуказанные услуги не будут трогать до 2025 года, после чего их придется правительству повышать. При этом это будет оказывать значительное влияние на инфляцию.

В НБУ предполагают, что нынешние годовые темпы роста регулируемых цен находятся на отметке 12,5%, а уже в 2025 году они могут ускориться до 19%, считает НБУ.

"В 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективной необходимости их повышения", — говорится в отчете НБУ.

Как отмечают в Центробанке, учитывая большое социальное значение этого вопроса, ожидается, что рост тарифов не будет резким. Цены будут расти поэтапно несколько лет. В то же время, сохранится и расширится социальная поддержка особо уязвимых категорий граждан.

В НБУ добавляют, что базовый сценарий основывается на положительных ожиданиях относительно снижения рисков безопасности с середины следующего года.

Запрет на повышение тарифов

Как известно, в 2022 году украинский парламент поддержал правительственный законопроект о запрете на повышение жилищно-коммунальных тарифов на отопление, горячую воду и природный газ на время войны и еще полгода после ее завершения.

При этом соответствующее решение не касалось к электрической энергии и холодной воде.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

Также мы писали, что 3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на воду.

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