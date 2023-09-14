Субсидии на зимний период – что важно знать при оформлении

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как пояснили специалисты фонда, по украинскому законодательству, жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения гражданина за ее назначением до даты завершения отопительного сезона:

неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

На ближайший отопительный период расчет субсидии будет осуществлен автоматически для всех, кто имел на нее право в летний период, а также тем, у кого размер субсидии составлял ноль гривен.

Следовательно, украинцам, которые сейчас имеют от государства помощь на оплату коммунальных услуг или так называемую "нулевую субсидию", можно не волноваться о ее назначении. Дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда за выплатой не требуется.

При этом важно то, что при расчете пособия на оплату коммунальных услуг с октября текущего года будут учитывать доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года (для работающих граждан). В то же время для пенсионеров — выплаты будут учитывать в размере начисленной суммы за август этого же года.

Какие изменения в оформлении субсидии

Оформить жилищную субсидию стало проще. Граждане могут подавать заявления в упрощенном формате — "в один клик":

на вебпортале электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

портал государственных услуг "Дія".

Также есть старый способ подачи заявлений. В бумажной форме можно подать заявление, обратившись в любой сервисный центр Фонда или к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета или отправив заявление в адрес органа ПФУ по почте.

В заявлении нужно указать только фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов домохозяйства, адрес и счет в финучреждении (в формате IBAN), куда будет поступать помощь.

Исчерпывающую информацию Пенсионный фонд узнает из государственных реестров.

Уведомление о принятом решении вместе с заявлением и сформированной декларацией ПФУ пришлет заявителям.

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Напомним, в Украине право на жилищные субсидии имеют малообеспеченные граждане. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.