Українців зобов'язали сплатити податки за квартири до кінця літа: коли прийдуть квитанції

Готівка. Фото: google

Українців зобов'язали сплатити податки за квартири до кінця літа. Податкова розішле квитанції з повідомленнями до 1 липня.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Скільки становить розмір податку

Зазначається, що розмір податку залежить від площі житла. Водночас платити потрібно лише за "зайві" квадрати.

"Зайві" квадрати — це квартира площею від 60 квадратів та будинок від 120 квадратів. Платити потрібно за минулий рік. Сума податку становить до 1,5% мінімалки. На сьогодні це 97,5 грн.

Терміни платежу

Отримавши квитанцію, є 60 днів для того, щоб сплатити податок без штрафу. Простіше кажучи, до кінця літа.

Коли не потрібно платити за нерухомість

Платити податок не потрібно у таких випадках:

якщо нерухомість розташована на окупованій території;

якщо нерухомість розташована в зоні бойових дій;

якщо нерухомість була знищена внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні деяких громадян тимчасово звільнили від необхідності розрахунку за комунальні послуги. Щоб отримати право на списання нарахованих сум, потрібно відповідати певним умовам.

Додамо, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.