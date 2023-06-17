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Украинцев обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета

17 июня 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинцев обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета: когда придут квитанции
Наличные деньги. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинцев обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета. Налоговая разошлет квитанции с сообщениями до 1 июля.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Сколько составляет размер налога

Указывается, что размер налога зависит от площади жилья. В то же время платить нужно только за "лишние" квадраты.

"Лишние" квадраты — это квартира площадью от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Платить нужно за прошлый год. Сумма налога составляет до 1,5% минималки. Сейчас это 97,5 грн.

Сроки платежа

Получив квитанцию, есть 60 дней для того, чтобы уплатить налог без штрафа. Проще говоря, к концу лета.

Когда не нужно платить за недвижимость

Платить налог не нужно в следующих случаях:

  • если недвижимость находится на оккупированной территории;
  • если недвижимость находится в зоне боевых действий;
  • если недвижимость была уничтожена в результате боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине некоторых граждан временно освободили от необходимости расчета за коммунальные услуги. Чтобы получить право на списание начисленных сумм, нужно соответствовать определенным условиям.

Добавим, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

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