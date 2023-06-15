Послуги ЖКГ в Україні — хто може тимчасово не платити комуналку

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяких громадян тимчасово звільнили від необхідності розрахунку за комунальні послуги. Щоб отримати право на списання нарахованих сум, потрібно відповідати певним умовам.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства розвитку громад та територій України.

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Як розповіли у відомстві, загалом громадяни можуть не платити за комунальні послуги у трьох випадках:

якщо будинок чи квартира зруйновані;

якщо є довідка про відсутність за місцем проживання понад 30 днів;

якщо комунальні послуги надавали неякісно чи частково.

Зокрема, згідно з чинним законодавством, списати нараховані кошти за комунальні послуги можуть громадянам, які більше 30 днів не проживали у своїй оселі. У таких випадках потрібно звертатися із відповідною заявою до постачальників послуг. Зокрема, для цього необхідно надати документ, який засвідчить відсутність проживання у власній оселі. Треба надати один з наступних документів:

довідку внутрішнього переселенця;

довідку про лікування;

довідку про військову службу.

Таку заяву та довідку необхідно надати в Центр комунального сервісу, де проведуть перерахунок (за воду та вивезення сміття). Це потрібно робити щомісяця дистанційно чи надіславши документи поштою.

Перерахунок можуть провести лише за попередній період — з часу, коли громадянин не проживав в оселі до дня подачі заяви. Також це можна робити кожні пів року, якщо людина не має намірів повертатися у своє житло.

Щодо перерахунку нарахувань за послугу з постачання природного газу, то необхідно писати заяву та подавати довідку у газопостачальну компанію.

Водночас платити за централізовані послуги все одно доведеться. Йдеться про опалення та управління багатоквартирним будинком. У разі наявності лічильників, то нарахування проводитимуть на основі показників.

При цьому, за законом, відсутність людини в оселі більше місяця дає право звернутися до надавачів послуг зі скаргою.

Нагадаємо, в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.