Послуги ЖКГ в Україні — хто може тимчасово не платити комуналку

В Україні тисячі громадян звільнили від сплати комуналки: що варто знати
В Україні деяких громадян тимчасово звільнили від необхідності розрахунку за комунальні послуги. Щоб отримати право на списання нарахованих сум, потрібно відповідати певним умовам.
Про це йдеться у матеріалах Міністерства розвитку громад та територій України.
Хто з українців має право не платити за комуналку
Як розповіли у відомстві, загалом громадяни можуть не платити за комунальні послуги у трьох випадках:
- якщо будинок чи квартира зруйновані;
- якщо є довідка про відсутність за місцем проживання понад 30 днів;
- якщо комунальні послуги надавали неякісно чи частково.
Зокрема, згідно з чинним законодавством, списати нараховані кошти за комунальні послуги можуть громадянам, які більше 30 днів не проживали у своїй оселі. У таких випадках потрібно звертатися із відповідною заявою до постачальників послуг. Зокрема, для цього необхідно надати документ, який засвідчить відсутність проживання у власній оселі. Треба надати один з наступних документів:
- довідку внутрішнього переселенця;
- довідку про лікування;
- довідку про військову службу.
Таку заяву та довідку необхідно надати в Центр комунального сервісу, де проведуть перерахунок (за воду та вивезення сміття). Це потрібно робити щомісяця дистанційно чи надіславши документи поштою.
Перерахунок можуть провести лише за попередній період — з часу, коли громадянин не проживав в оселі до дня подачі заяви. Також це можна робити кожні пів року, якщо людина не має намірів повертатися у своє житло.
Щодо перерахунку нарахувань за послугу з постачання природного газу, то необхідно писати заяву та подавати довідку у газопостачальну компанію.
Водночас платити за централізовані послуги все одно доведеться. Йдеться про опалення та управління багатоквартирним будинком. У разі наявності лічильників, то нарахування проводитимуть на основі показників.
При цьому, за законом, відсутність людини в оселі більше місяця дає право звернутися до надавачів послуг зі скаргою.
Нагадаємо, в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.
Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.