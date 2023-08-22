Тарифы на воду в Украине выросли - где повысились цены

Водопроводная вода. Фото: Unplush

В Украине мелкие водоканалы массово повысили тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то время как Кабинет министров заблокировал решение по удорожанию воды с 1 июля 2023 года.

О том, почему так произошло, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Почему и где выросли тарифы на воду

Как отметил эксперт, тарифы на воду в стране действительно повысились. Это сделали украинские маленькие водоканалы, которые не подчиняются Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"И там есть разделение. Большие водоканалы поднимают тарифы, подавая заявки в НКРЭКУ, а малые водоканалы принимают такие решения на уровне исполкомов горсоветов. Поэтому малые водоканалы уже поднимали тарифы", — уточнил он.

Несмотря на повышение цен на коммунальную услугу, это никоим образом не помогло водоканалам решить вопрос долгов, ведь у большинства из них насчитывается до 25 тысяч абонентов. В то время как для безубыточности водоканал должен иметь хотя бы 100 тысяч.

Специалист уверен, что вопрос необходимо решать на другом уровне. Что касается цен на водоснабжение в крупных городах, то до конца текущего года тарифы не будут расти, считает он.

"После того, как лично президент и премьер-министр подняли вопрос, что рост тарифов водоснабжения и водоотвода не актуален, то я не думаю, что кто-то сейчас захочет поднимать этот вопрос. Поэтому до конца года тарифы водоканалов не будут расти", — добавил Олег Попенко.

Угрозы от недофинансирования водоканалов

В Украине заморозили тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, однако проблемы отрасли остались. Тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля текущего года должны были вырасти на около 32%.

"Укрводоканалекологии" заявили, что без дополнительного финансирования вскоре возможен коллапс. Ведь предприятия полагались на будущее повышение тарифов, а также покрытие правительством разницы в ценах. Сейчас около десяти водоканалов не способны платить за электроэнергию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

Также мы писали, в Украине повысились цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В целом с июля прошлого года по июль текущего — цены подскочили на 14,7%.