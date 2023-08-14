Тарифы на коммунальные услуги выросли — сколько приходится платить украинцам

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине повысились цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В целом с июля прошлого года по июль текущего — цены подскочили на 14,7%.

Такие данные приводит пресс-служба Государственной службы статистики.

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По информации Госстата, больше всего выросли расценки на электрическую энергию — на 69,7%. Далее следует услуга по вывозу бытовых отходов — на 14,3%. На третьем месте — содержание и ремонт жилья. Цены выросли на 10,6%.

Значительно меньше подорожали следующие услуги:

на 2,7% — услуга по управлению многоквартирными домами;

на 0,8% — водоснабжение;

на 0,7% — канализация.

Цена на газ не изменилась. В то же время горячая вода и отопление за год несколько подешевели. Цена снизилась на 0,2%.

Источник: Госстат

Повышение тарифов на электричество

В Украине с июня текущего года повысили тарифы на электричество для населения, однако планов по очередному изменению стоимости до окончания отопительного сезона у власти нет. В то же время рост цен на воду отложили. На газ и отопление введен мораторий. Сейчас украинцы платят единый тариф на электроэнергию — 2,64 гривны за каждый киловатт-час независимо от объема потребления ресурса.

При этом можно снизить цены, используя двухзонные и трехзонные тарифы. Двухтарифный работает как "день - ночь", где ресурс стоит днем дороже, а ночью дешевле. Трехтарифный счетчик позволяет платить меньше в непиковое время потребления, но больше — в пиковое.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РСВ) подскочила на 23,5%.