В Украине выросли тарифы на электричество — сколько заплатим в июле

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Украинцы с 1 июля 2023 года получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.

Как изменятся тарифы в июле, рассказывают Новини.LIVE.

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Повышение тарифов на электричество

Так, за июнь придется заплатить больше, ведь стоимость электроэнергии существенно выросла — до 2,64 грн/кВт-час. В отличие от предыдущей системы, новый тариф не будет зависеть от объемов потребления ресурса. Раньше населению нужно было платить за электроэнергию по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч (за меньший и больший объем потребления).

В Национальной комиссии по государственному регулированию в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решили установить единую цену, которую будут платить и уязвимые, состоятельные категории граждан. По подсчетам экспертов, конечная сумма за потребленное электричество повысится на около 250 грн.

Также Нацкомиссия повысила предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, установив в пределах 3 тысячи — 7,2 тысячи грн за МВт-час. Верхний предел цены на электрическую энергию в ночное время вырастет на 50%, в дневное время повысится на 25%, в вечернее пиковое время потребление ресурса максимальная цена увеличится на 80%.

Хотя ожидалось, что максимум составит 5,4 тысячи грн за МВт-час. Ограничения стоимости электроэнергии для бизнеса установлены с июля 2019 года, когда в стране заработал механизм оптового рынка электрической энергии. Эксперты предполагают, что повышение тарифов для бизнеса отразится на ценах на полках магазинов.

Украинцы могут платить меньше

Граждане могут экономить на электроэнергии с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. Из-за многотарифного средства учета в не пиковое время (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электричества будет стоить в разы дешевле. Рекомендуют основную нагрузку на сеть делать в ночное время, а днем экономить.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Так мы писали, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время достигает примерно 50-60% от заданного плана.