Тарифи для бізнесу підвищили майже удвічі — які будуть ціни у липні

Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Національній комісії з державного регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердили підвищення максимальних цін на ринку електричної енергії. Нові ціни стануть актуальні з 30 червня 2023 року.

Це випливає з відповідної ухвали регулятора під час чергового засідання.

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Згідно з рішенням Нацкомісії, граничні ціни ("прайс-кепи") на ринку електроенергії встановили у межах 3 тисячі — 7,2 тисячі грн за МВт-год. Тоді як очікувалося, що верхня межа становитиме 5,4 тисячі гривень за МВт-год.

Відомо, що нові цінові рівні встановили за підсумком відкритого обговорення та пропозицій, наданих від НЕК "Укренерго" та "Оператора ринку".

Відповідно до ухвали регулятора, максимальна гранична вартість для бізнесу буде такою:

у нічний час (з 00:00 до 07:00), верхня межа ціни на електричну енергію зросте на 50% з 2 тис. до 3 тис. грн/МВт-год;

у денний час (з 07:00 до 19:00) верхня межа вартості електрики підвищиться на 25% з 4 тис. до 5 тис. грн/МВт-год;

у вечірній піковий час споживання ресурсу (з19:00 до 23:00), максимальна ціна збільшиться на 80% — з 4 тис. грн до 7,2 тис. грн/МВт-год.

Водночас мінімальну вартість на ринку на добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) опустили до 10 гривень/МВт-год.

На балансуючому ринку гранична максимальна ціна — 125% від ціни на ринку на добу наперед, мінімальна гранична вартість — 0,01 гривні/МВт-год.

Причини підвищення тарифів

Варто зауважити, що обмеження вартості електрики для бізнесу встановлені з липня 2019 року — тоді в країні почав працювати механізм гуртового ринку електричної енергії.

Водночас на засіданні НКРЕКП, де вирішили підняти максимальні ціни електроенергії для бізнесу, публічно не озвучили причини такого рішення та розрахунки.

Примітно, що під час підвищення тарифів для населення удвічі також не було надано жодних розрахунків. З 1 червня в країні діє єдиний тариф для населення. Якщо раніше платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год, то зараз 2,64 грн/кВт-год платять як бідні, так і заможні громадяни. Як підрахували експерти, кінцева сума за спожиту електроенергію підвищиться на близько 250 грн.

На думку експертів, на тлі підвищення тарифів на електрику для населення та бізнесу зростуть ціни в країні. Неминуче подорожчання чекає ті продукти та товари, на виробництво яких йде багато електроенергії.

Що ще варто знати

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.