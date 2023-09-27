Тарифи в Україні — подорожчання комунпослуг є однією з вимог США

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти стверджують, що в Україні у найближчій перспективі підвищаться житлово-комунальні тарифи. Це випливає із листа від Сполучених Штатів із переліком реформ, які Україна має втілити для продовження отримання військової допомоги.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у своєму Telegram-каналі.

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Неминучість підвищення тарифів

Йдеться про листа, якого заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів та українській владі.

Зокрема, у ньому торкаються питання тарифів, а саме йдеться про необхідність впровадження програми лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію:

впровадити план дій, спрямований на лібералізацію тарифів на газ та електроенергію;

для кращого забезпечення енергозбереження й фінансової стійкості компаній та операторів, одночасно розробити схеми цільової підтримки для вразливих категорій споживачів у контексті реформування системи житлових субсидій на електроенергію;

вжити заходів для подальшої лібералізації вартості природного газу та електроенергії, а також підготуватися до розвитку "зеленої"енергетики та інтеграції енергосистеми між Україною та Європейським Союзом (ЄС);

супроводжувати процес лібералізації механізмами соцзахисту для пом'якшення впливу на бідні верстви населення.

Як зауважив експерт, простою мовою це означає наступне:

зростання тарифів у короткостроковій перспективі;

термін реалізації завдань щодо тарифів визначено у 12 місяців;

зростання тарифів на газ і електроенергію, а відтак — тепло і гарячу воду, на послуги водоканалів (які зараз стримуються штучно);

зростання тарифів на електричну енергію буде до 5-6 грн до кінця 2024 року;

зростання цін на газ зростуть до рівня 11-13 грн, можливо, у два етапи — до 15 грн;

підвищення тарифів на тепло та гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів на 30-50% в залежності від регіону.

Список вимог Білого дому до України

Днями Сполучені Штати відправили українській владі та міжнародним партнерам відповідний лист зі списком реформ.

У ньому міститься приблизно двадцять пунктів з реформами, розділені за важливістю. Вказані такі часові рамки: до трьох місяців, від трьох до шести місяців, від 12 до 18 місяців.

Виконання Україною переліку реформ гарантуватиме подальше продовження отримання допомоги від Сполучених Штатів.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.