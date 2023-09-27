Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow В Украине вырастут тарифы: детали требований США по реформам arrow

В Украине вырастут тарифы: детали требований США по реформам

27 сентября 2023 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — подорожание коммунуслуг является одним из требований США
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты утверждают, что в Украине в ближайшей перспективе повысятся жилищно-коммунальные тарифы. Это следует из письма Соединенных Штатов с перечнем реформ, которые Украина должна воплотить для продолжения получения военной помощи.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Неизбежность повышения тарифов

Речь идет о письме, которое заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров и украинским властям.

В частности, в нем затрагиваются вопросы тарифов, а именно речь идет о необходимости внедрения программы либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию:

  • внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию;
  • для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых категорий потребителей в контексте реформирования системы жилищных субсидий на электроэнергию;
  • принять меры по дальнейшей либерализации стоимости природного газа и электроэнергии, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и Европейским Союзом (ЕС);
  • сопровождать процесс либерализации механизмами соцзащиты для смягчения влияния на бедные слои населения.

Как отметил эксперт, на простом языке это означает следующее:

  • рост тарифов в краткосрочной перспективе;
  • срок реализации задач по тарифам определен в 12 месяцев;
  • рост тарифов на газ и электроэнергию, а следовательно — на тепло и горячую воду, на услуги водоканалов (которые сейчас сдерживаются искусственно);
  • рост тарифов на электрическую энергию будет до 5-6 грн до конца 2024 года;
  • рост цен на газ возрастет до уровня 11-13 грн, возможно, в два этапа — до 15 грн;
  • повышение тарифов на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов на 30-50% в зависимости от региона.

Список требований Белого дома к Украине

На днях Соединенные Штаты отправили украинским властям и международным партнерам соответствующее письмо со списком реформ.

В нем содержится примерно двадцать пунктов с реформами, разделенными по важности. Указаны следующие временные рамки: до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от 12 до 18 месяцев.

Выполнение Украиной перечня реформ будет гарантировать дальнейшее получение помощи от Соединенных Штатов.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз