Тарифы в Украине — подорожание коммунуслуг является одним из требований США

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты утверждают, что в Украине в ближайшей перспективе повысятся жилищно-коммунальные тарифы. Это следует из письма Соединенных Штатов с перечнем реформ, которые Украина должна воплотить для продолжения получения военной помощи.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале.

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Неизбежность повышения тарифов

Речь идет о письме, которое заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров и украинским властям.

В частности, в нем затрагиваются вопросы тарифов, а именно речь идет о необходимости внедрения программы либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию:

внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию;

для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых категорий потребителей в контексте реформирования системы жилищных субсидий на электроэнергию;

принять меры по дальнейшей либерализации стоимости природного газа и электроэнергии, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и Европейским Союзом (ЕС);

сопровождать процесс либерализации механизмами соцзащиты для смягчения влияния на бедные слои населения.

Как отметил эксперт, на простом языке это означает следующее:

рост тарифов в краткосрочной перспективе;

срок реализации задач по тарифам определен в 12 месяцев;

рост тарифов на газ и электроэнергию, а следовательно — на тепло и горячую воду, на услуги водоканалов (которые сейчас сдерживаются искусственно);

рост тарифов на электрическую энергию будет до 5-6 грн до конца 2024 года;

рост цен на газ возрастет до уровня 11-13 грн, возможно, в два этапа — до 15 грн;

повышение тарифов на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов на 30-50% в зависимости от региона.

Список требований Белого дома к Украине

На днях Соединенные Штаты отправили украинским властям и международным партнерам соответствующее письмо со списком реформ.

В нем содержится примерно двадцать пунктов с реформами, разделенными по важности. Указаны следующие временные рамки: до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от 12 до 18 месяцев.

Выполнение Украиной перечня реформ будет гарантировать дальнейшее получение помощи от Соединенных Штатов.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.