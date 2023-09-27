Тарифы в Украине — подорожание коммунуслуг является одним из требований США

В Украине вырастут тарифы: детали требований США по реформам
Эксперты утверждают, что в Украине в ближайшей перспективе повысятся жилищно-коммунальные тарифы. Это следует из письма Соединенных Штатов с перечнем реформ, которые Украина должна воплотить для продолжения получения военной помощи.
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале.
Неизбежность повышения тарифов
Речь идет о письме, которое заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров и украинским властям.
В частности, в нем затрагиваются вопросы тарифов, а именно речь идет о необходимости внедрения программы либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию:
- внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию;
- для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых категорий потребителей в контексте реформирования системы жилищных субсидий на электроэнергию;
- принять меры по дальнейшей либерализации стоимости природного газа и электроэнергии, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и Европейским Союзом (ЕС);
- сопровождать процесс либерализации механизмами соцзащиты для смягчения влияния на бедные слои населения.
Как отметил эксперт, на простом языке это означает следующее:
- рост тарифов в краткосрочной перспективе;
- срок реализации задач по тарифам определен в 12 месяцев;
- рост тарифов на газ и электроэнергию, а следовательно — на тепло и горячую воду, на услуги водоканалов (которые сейчас сдерживаются искусственно);
- рост тарифов на электрическую энергию будет до 5-6 грн до конца 2024 года;
- рост цен на газ возрастет до уровня 11-13 грн, возможно, в два этапа — до 15 грн;
- повышение тарифов на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов на 30-50% в зависимости от региона.
Список требований Белого дома к Украине
На днях Соединенные Штаты отправили украинским властям и международным партнерам соответствующее письмо со списком реформ.
В нем содержится примерно двадцать пунктов с реформами, разделенными по важности. Указаны следующие временные рамки: до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от 12 до 18 месяцев.
Выполнение Украиной перечня реформ будет гарантировать дальнейшее получение помощи от Соединенных Штатов.
Больше о тарифах
Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.
Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.