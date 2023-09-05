Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Водоканалы обнародовали тарифы: в некоторых регионах цены вдвое выше arrow

Водоканалы обнародовали тарифы: в некоторых регионах цены вдвое выше

5 сентября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду — в некоторых регионах цены вдвое выше
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое.

Такие данные приводит портал Минфин.

Читайте также:

Как изменились цены на воду

Водоканалы в областях имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сейчас цены на кубометр воды в разных регионах страны отличаются. В частности, самая дорогая услуга — в трех городах.

Лидирует Запорожье, где платят за водоснабжение 25 гривен за куб. м., а за водоотвод — 40,51 куб. м. То есть, в целом тариф достигает 65,55 грн куб. м.

Далее следует Умань, где общая цена на водоснабжение и водоотвод — 57,50 куб. м.

На третьем месте Днепр, где жителям приходится платить 53,66 куб. м.

Меньше 50 грн за куб. м. воды платят жители:

  • Киева — 41,136 грн/куб.м,
  • Луцка — 32,55 грн/куб.м,
  • Полтавы — 44,44 грн/куб.м,
  • Хмельницкого — 34,36 грн/куб.м,
  • Черновцов — 32,97 грн/куб.м,
  • Одессы — 35,160 грн/куб.м.

 

тарифы
тариф
Источник: Минфин

Напомним, в Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогаза". Компания якобы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.

Также мы писали, что украинцев призывали максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз