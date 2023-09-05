Тарифы на воду — в некоторых регионах цены вдвое выше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое.

Такие данные приводит портал Минфин.

Читайте также:

Как изменились цены на воду

Водоканалы в областях имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сейчас цены на кубометр воды в разных регионах страны отличаются. В частности, самая дорогая услуга — в трех городах.

Лидирует Запорожье, где платят за водоснабжение 25 гривен за куб. м., а за водоотвод — 40,51 куб. м. То есть, в целом тариф достигает 65,55 грн куб. м.

Далее следует Умань, где общая цена на водоснабжение и водоотвод — 57,50 куб. м.

На третьем месте Днепр, где жителям приходится платить 53,66 куб. м.

Меньше 50 грн за куб. м. воды платят жители:

Киева — 41,136 грн/куб.м,

Луцка — 32,55 грн/куб.м,

Полтавы — 44,44 грн/куб.м,

Хмельницкого — 34,36 грн/куб.м,

Черновцов — 32,97 грн/куб.м,

Одессы — 35,160 грн/куб.м.

Источник: Минфин

Напомним, в Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогаза". Компания якобы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.

Также мы писали, что украинцев призывали максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.