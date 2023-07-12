Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Замороженные тарифы в Украине: через 2-3 месяца водоканалы ждет коллапс arrow

Замороженные тарифы в Украине: через 2-3 месяца водоканалы ждет коллапс

12 июля 2023 05:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — через 2-3 месяца водоканалы ждет коллапс
Водопроводная вода. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине заморозили тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, однако проблемы отрасли остались. В ассоциации водоканалов "Укрводоканалекология" предупреждают, что без дополнительного финансирования через 2-3 месяца возможен коллапс.

Об этом сообщил президент ассоциации Дмитрий Новицкий для украинских СМИ.

Читайте также:

Угрозы от недофинансирования водоканалов

По словам президента "Укрводоканалекологии", предприятия полагались на будущее повышение тарифов, а также покрытие правительством разницы в ценах, однако сейчас уже семь водоканалов не способны платить за электрическую энергию. Из-за дефицита средств экономят на уплате электрической энергии. Именно это и позволит просуществовать в таком режиме несколько месяцев.

Власти должны за это время решить вопрос с нехваткой финансов, ведь от нормального функционирования водоснабжающих предприятий зависит также безопасность страны.

"При бомбардировках нужно тушить пожары. А чем тушить, если в сети нет воды? Водовозками не навозишься. Я уверен, что правительство найдет решение. Мы еще 2-3 месяца протянем как-нибудь", — пояснил Дмитрий Новицкий.

Также он намекнул о необходимости рыночных цен. Расходы водоканалов почти одинаковы, однако тарифы в Европе значительно выше.

В Украине средний тариф составляет 0,8 евро за кубический метр, а в некоторых водоканалах — 1 евро. В то время как за границей нет цены менее 3 евро. В ряде стран — 4, 5, 6 евро.

Отмена решения о повышении тарифов

На днях Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила только что принятое решение о повышении тарифов на холодную воду.

Так, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля текущего года должны были вырасти на около 32%. Сейчас регулятор ведет переговоры с Кабинетом Министров Украины о компенсации расходов для водоканалов.

Больше о тарифах

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабмином. По его словам, состоятся консультации по его пересмотру.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это грозит сокращением производства в промышленности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз