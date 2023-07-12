Тарифы в Украине — через 2-3 месяца водоканалы ждет коллапс

Водопроводная вода. Фото: google.com

В Украине заморозили тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, однако проблемы отрасли остались. В ассоциации водоканалов "Укрводоканалекология" предупреждают, что без дополнительного финансирования через 2-3 месяца возможен коллапс.

Об этом сообщил президент ассоциации Дмитрий Новицкий для украинских СМИ.

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По словам президента "Укрводоканалекологии", предприятия полагались на будущее повышение тарифов, а также покрытие правительством разницы в ценах, однако сейчас уже семь водоканалов не способны платить за электрическую энергию. Из-за дефицита средств экономят на уплате электрической энергии. Именно это и позволит просуществовать в таком режиме несколько месяцев.

Власти должны за это время решить вопрос с нехваткой финансов, ведь от нормального функционирования водоснабжающих предприятий зависит также безопасность страны.

"При бомбардировках нужно тушить пожары. А чем тушить, если в сети нет воды? Водовозками не навозишься. Я уверен, что правительство найдет решение. Мы еще 2-3 месяца протянем как-нибудь", — пояснил Дмитрий Новицкий.

Также он намекнул о необходимости рыночных цен. Расходы водоканалов почти одинаковы, однако тарифы в Европе значительно выше.

В Украине средний тариф составляет 0,8 евро за кубический метр, а в некоторых водоканалах — 1 евро. В то время как за границей нет цены менее 3 евро. В ряде стран — 4, 5, 6 евро.

Отмена решения о повышении тарифов

На днях Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила только что принятое решение о повышении тарифов на холодную воду.

Так, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля текущего года должны были вырасти на около 32%. Сейчас регулятор ведет переговоры с Кабинетом Министров Украины о компенсации расходов для водоканалов.

Больше о тарифах

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабмином. По его словам, состоятся консультации по его пересмотру.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это грозит сокращением производства в промышленности.