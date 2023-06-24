Жилищные субсидии — в ПФУ объяснили, почему уменьшился размер выплат

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказывают, что в Украине граждане начали получать меньший размер пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг, а у некоторых она вообще стала равна нулю. Там объяснили, почему так происходит.

Об особенностях назначения и расчета субсидий рассказали в одном из управлений ПФУ.

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Почему сократился размер субсидий

Как отметила руководитель главного управления ПФУ в Винницкой области Елена Корчак, пересмотр назначения субсидий происходит дважды в год — на отопительный и неотапливаемый сезоны. Во втором случае — при назначении на лето — помощь, оказываемая государством на оплату ЖКУ, традиционно меньше, ведь сокращается общий объем потребления коммунальных услуг (минус теплоснабжения).

Помощь на "коммуналку" начисляют на основе доходов граждан, поэтому для некоторых пенсионеров она сократилась. Причиной тому является то, что у граждан несколько выросли доходы после индексации пенсий в марте 2023 года. Именно с этого периода взят доход для расчета помощи на лето.

"В летний сезон субсидии обычно ниже, чем в зимний — оплаты за отопление нет. Учитывая увеличение объема пенсионных выплат, субсидии пенсионерам стали несколько меньше, чем годом ранее", — пояснила представительница ПФУ.

Нулевая субсидия

Субсидии рассчитывают индивидуально и зависят от расходов домохозяйства и доходов, которые получают члены домохозяйства. В частности, бывают случаи, когда она вообще может быть равна нулю. Так, субсидию назначают на основе разницы между размером уплаченных сумм за услуги ЖКУ и размером обязательного платежа.

Если по результатам произведенного расчета разница будет иметь нулевое или отрицательное значение, то соответственно и субсидия составит 0,00 грн.

"Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа", — добавили в ПФУ.

Кому еще не переназначат субсидию

В ПФУ отмечают, что до конца июня этого года осуществляется переназначение пособия на оплату коммунуслуг на неотапливаемый период — май-сентябрь. Для большинства не нужно обращаться в ПФУ лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае — нужно написать заявление и подать декларацию. При этом большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют определенные требования. Не назначат финпомощь, если:

общая площадь жилья более 130 кв. м для квартиры и 230 кв. м для домов;

член семьи или домохозяйства проводил финансовую операцию более чем на 50 тысяч грн;

есть в собственности не одно жилье;

на счете в банковском учреждении лежит сумма более 100 тыс. грн;

есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому еще нет 15 лет;

среди членов домохозяйства есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают и не получают соцпомощь;

не была не возвращена излишне уплаченная субсидия;

есть долги за "коммуналку";

есть задолженность по выплате алиментов.

Напомним, украинцы, накопившие вклады в банках и совершавшие дорогие покупки в течение года, могут потерять жилищные субсидии. В случае изменений в доходах и материальном состоянии об этом нужно сообщать Пенсионный фонд.

Также мы писали, что в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве решили упростить механизм получения такой государственной помощи.