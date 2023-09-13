Субсидии в Украине — как можно увеличить сумму пособия

Жилищные субсидии: как можно увеличить сумму пособия
В Украине право на жилищные субсидии имеют малоимущие граждане. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.
Об этом рассказали в пресс-службе Львовской ОГА.
Перерасчет жилищных субсидий
Ежегодно в начале и конце отопительного сезона специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) проводят перерасчет субсидий. В частности, в 2023 году очередной пересмотр размера пособия по оплате услуг ЖКХ осуществят в октябре.
Пересмотр права на субсидию происходит в следующих случаях:
- если изменилось количество лиц и доходы в семье;
- в случае, если летом размер субсидии был равен 0 гривен.
Помощь на оплату коммунальных услуг могут отменить в случае, если:
- у домохозяйства есть льготы на ЖКХ;
- умер получатель пособия;
- увеличился доход семьи;
- изменился состав семьи, проживающей по указанному адресу.
Размер жилищной субсидии напрямую зависит от объема дохода семьи и коммунальных платежей, которые нужно уплачивать.
Перерасчет жилищных субсидий производится автоматически, однако если изменились обстоятельства в конкретном домохозяйстве, то членам семьи необходимо обратиться в ПФУ повторно.
Оформление пособия на оплату "коммуналки"
Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты или через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) онлайн. Такие документы необходимы для начисления субсидий:
- заявление о назначении субсидии;
- право на доходы семьи;
- договор аренды и удостоверение на право собственности указанного жилья.
В случае если проверка обнаружит скрытые доходы и состояние, не указанное в декларации, в помощи автоматически откажут.
В то же время субсидию не смогут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства гражданина.
Больше о субсидиях
Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.