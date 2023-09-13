Субсидии в Украине — как можно увеличить сумму пособия

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине право на жилищные субсидии имеют малоимущие граждане. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовской ОГА.

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Перерасчет жилищных субсидий

Ежегодно в начале и конце отопительного сезона специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) проводят перерасчет субсидий. В частности, в 2023 году очередной пересмотр размера пособия по оплате услуг ЖКХ осуществят в октябре.

Пересмотр права на субсидию происходит в следующих случаях:

если изменилось количество лиц и доходы в семье;

в случае, если летом размер субсидии был равен 0 гривен.

Помощь на оплату коммунальных услуг могут отменить в случае, если:

у домохозяйства есть льготы на ЖКХ;

умер получатель пособия;

увеличился доход семьи;

изменился состав семьи, проживающей по указанному адресу.

Размер жилищной субсидии напрямую зависит от объема дохода семьи и коммунальных платежей, которые нужно уплачивать.

Перерасчет жилищных субсидий производится автоматически, однако если изменились обстоятельства в конкретном домохозяйстве, то членам семьи необходимо обратиться в ПФУ повторно.

Оформление пособия на оплату "коммуналки"

Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты или через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) онлайн. Такие документы необходимы для начисления субсидий:

заявление о назначении субсидии;

право на доходы семьи;

договор аренды и удостоверение на право собственности указанного жилья.

В случае если проверка обнаружит скрытые доходы и состояние, не указанное в декларации, в помощи автоматически откажут.

В то же время субсидию не смогут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства гражданина.

Больше о субсидиях

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.