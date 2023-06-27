Житлові субсидії — які є винятки з правил у призначенні допомоги

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про винятки із загальних правил у питанні призначенні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії можуть призначати деяким громадянам, навіть у разі понаднормової площі житла.

Про це інформує ПФУ.

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Субсидія на понаднормову площу житла

Українське законодавство дозволяє у деяких випадках призначати житлові субсидії навіть на норму, що перевищує встановлену соціальну норму житла (понаднормову площу), якщо про це вказано у заяві.

Так, загалом існують чіткі правила, відповідно до яких громадянам призначають допомогу на оплату ЖКП. Зокрема, нормам має відповідати площа квартири чи будинку, а в разі якщо перевищує встановлені межі, то у допомозі відмовляють. Однак є перелік категорій громадян, які не підпадають під цю вимогу.

Як зазначають у Пенсійному фонді, призначити житлову субсидію навіть за наявності понаднормової площі житла можуть непрацездатним особам, які не працюють і які проживають самі в оселі. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, яким надаються пенсії:

за віком;

у зв'язку із втратою годувальника;

за інвалідністю;

отримують пенсію за вислугою років.

Також призначають допомогу у вигляді винятку для українців, яким держава надає соцвиплату, як особам, які не мають права на пенсію, а також громадянам, яким виплачується соцдопомога з інвалідності з дитинства та дітям з інвалідністю.

Право на субсидію на понаднормову площу житла матимуть ті громадяни, які нададуть документи, що підтверджують належність до однієї з вищевказаних пільгових категорій, додали у ПФУ.

Кому відмовлять у субсидії

Також у Пенсійному фонді попередили українців, що відмовити у призначенні субсидії можуть тим, хто орендує житло.

Як зазначають у ПФУ, тим особам, які проживають у житлі без реєстрації, субсидію призначають тільки на підставі договору оренди житла. Однак і тут є виняток — внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Це передбачено урядовою постановою № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про варіанти отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Кошти нараховують двома способами.