Жилищные субсидии — какие исключения из правил в назначении помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об исключениях из общих правил по назначению помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии могут назначать некоторым гражданам, даже в случае сверхнормативнуй площади жилья.

Об этом информирует ПФУ.

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Субсидия на сверхнормативную площадь жилья

Украинское законодательство разрешает в некоторых случаях назначать жилищные субсидии даже на норму, превышающую установленную социальную норму жилья (сверхнормативную площадь), если об этом указано в заявлении.

Так, в целом есть четкие правила, согласно которым гражданам назначают пособие на оплату ЖКУ. В частности, нормам должна соответствовать площадь квартиры или дома, а если превышает установленные пределы, то в помощи отказывают. Однако есть перечень категорий граждан, не подпадающих под это требование.

Как отмечают в Пенсионном фонде, назначить жилищную субсидию даже при наличии сверхнормативной площади жилья могут нетрудоспособным лицам, которые не работают и проживают сами в доме. В частности, речь идет о пенсионерах, которым предоставляются пенсии:

по возрасту;

в связи с утратой кормильца;

по инвалидности;

получают пенсию по выслуге лет.

Также назначают помощь в виде исключения украинцам, которым государство предоставляет соцвыплату, как лицам, не имеющим права на пенсию, а также гражданам, которым выплачивается соцпомощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Право на субсидию на сверхнормативную площадь жилья будут иметь те граждане, которые предоставят документы, подтверждающие принадлежность к одной из вышеуказанных льготных категорий, добавили в ПФУ.

Кому откажут в субсидии

Также в Пенсионном фонде предупредили украинцев, что отказать в назначении субсидии могут арендующим жилье.

Как отмечают в ПФУ, лицам, проживающим в жилье без регистрации, субсидию назначают только на основании договора аренды жилья. Однако и здесь есть исключение — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Это предусмотрено правительственным постановлением №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Больше о субсидиях

Напомним, в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Денежные средства насчитывают двумя способами.