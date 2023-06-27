Жилищные субсидии — какие исключения из правил в назначении помощи

Жилищные субсидии: какие есть исключения из правил в назначении помощи
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об исключениях из общих правил по назначению помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии могут назначать некоторым гражданам, даже в случае сверхнормативнуй площади жилья.
Об этом информирует ПФУ.
Субсидия на сверхнормативную площадь жилья
Украинское законодательство разрешает в некоторых случаях назначать жилищные субсидии даже на норму, превышающую установленную социальную норму жилья (сверхнормативную площадь), если об этом указано в заявлении.
Так, в целом есть четкие правила, согласно которым гражданам назначают пособие на оплату ЖКУ. В частности, нормам должна соответствовать площадь квартиры или дома, а если превышает установленные пределы, то в помощи отказывают. Однако есть перечень категорий граждан, не подпадающих под это требование.
Как отмечают в Пенсионном фонде, назначить жилищную субсидию даже при наличии сверхнормативной площади жилья могут нетрудоспособным лицам, которые не работают и проживают сами в доме. В частности, речь идет о пенсионерах, которым предоставляются пенсии:
- по возрасту;
- в связи с утратой кормильца;
- по инвалидности;
- получают пенсию по выслуге лет.
Также назначают помощь в виде исключения украинцам, которым государство предоставляет соцвыплату, как лицам, не имеющим права на пенсию, а также гражданам, которым выплачивается соцпомощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.
Право на субсидию на сверхнормативную площадь жилья будут иметь те граждане, которые предоставят документы, подтверждающие принадлежность к одной из вышеуказанных льготных категорий, добавили в ПФУ.
Кому откажут в субсидии
Также в Пенсионном фонде предупредили украинцев, что отказать в назначении субсидии могут арендующим жилье.
Как отмечают в ПФУ, лицам, проживающим в жилье без регистрации, субсидию назначают только на основании договора аренды жилья. Однако и здесь есть исключение — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Это предусмотрено правительственным постановлением №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
Больше о субсидиях
Напомним, в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.
Также мы писали, что специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Денежные средства насчитывают двумя способами.