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Житлові субсидії: які категорії українців отримали право на допомогу

9 серпня 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — нові категорії громадян отримали право на допомогу
Гроші у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні нові категорії громадян отримали право на житлові субсидії. Відповідну допомогу держава надає, якщо сума за комунальні послуги перевищує встановлений ліміт у 15 відсотків від середньомісячного доходу родини.

Про те, кого додали до переліку, розповідають Новини.LIVE.

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Хто має право на субсидію

Відповідно до постанови уряду №340, допомогу на оплату ЖКП тепер надають:

  • особам, які побували у полоні після початку повномасштабного вторгнення РФ;
  • військовим та працівникам силових структур (ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Нацполіція, Управління держохорони, Держспецзв'язку, різні військові формування).

При цьому у разі перебування у полоні не менш як місяць — це потрібно підтвердити відповідними документами.

Військовим, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можна розраховувати на допомогу з оплати комуналки.

Також нині потрібно надавати інформацію про людину, яка зареєстрована за певною адресою, проте не проживає за нею. Однак допомога надходитиме тільки за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим або фактичним.

Як отримати субсидію у час війни

Для того, щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву на отримання фінансової допомоги. Для цього потрібно:

  • на сайті е-послуг ПФУ у кутку обрати "Вхід";
  • авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП), завантажити файл ключа, ввести пароль;
  • в особистому кабінеті знайти пункт "Комунікації з ПФУ";
  • обрати розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • потім треба натиснути "Продовжити";
  • знайти пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";
  • заповнити онлайн-форму;
  • додати скановану копію договору оренди, якщо людина проживає за фактичною адресою, а не за реєстрованим;
  • знайти пункт "Сформувати заяву";
  • натиснути "Підписати та відправити у ПФУ".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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